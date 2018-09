Smrt pod dozorem bezpečnostních kamer: Dozorci odmítli přivolat pomoc

K otřesnému případu došlo v malé věznici v Nevadě už v červenci 2017, ale policisté dlouhé měsíce všechno tutlali. Teprve nyní vyšla na světlo světa obšírná zpráva detailně popisující poslední dny a hodiny života této pohledné mladé ženy.

Nevyřešila několik přestupků

Okres Mineral je zapadlá zemědělská oblast v Nevadě, ve které žije všehovšudy 4500 obyvatel. Coltrainová tam zamířila kvůli rodinné oslavě. Cestou domů ji zastavili policisté, protože překročila rychlostní limit. Nejednalo se o její jediný přestupek. Proto se rozhodnou ji ubytovat v cele místního vězení.

Štěpána brutálně zbili policajti: Zlomili mu sedm žeber a nos

Odepřeli jí lékařskou pomoc

Teprve v cele se Coltrainová svěřila policistům s tím, že je závislá na heroinu a že abstinenční příznaky jí v minulosti způsobovaly závažné záchvaty. Požadovala lékařskou pomoc. „Vzhledem k tomu, že u vás probíhá detoxikace, tak vás rozhodně nehodlám vozit do nemocnice, aby vám dali další dávku,“ vysmál se jí policista. Lékaře by prý byl ochoten přivolat pouze v tom případě, že by byl v ohrožení ženin život. Nemocnice je přitom vzdálená pouhé dvě minuty chůze.

Šokující video: Policista surově mrskl s dívkou (22) o zem, prý je napadla

Umírala dlouhé hodiny

Coltrainová strávila v cele následující tři dny. Prožívala těžké abstinenční příznaky. Nebyla takřka schopná jíst ani pít. Většinu času ležela na vězeňském kavalci, přikrytá dekou a schoulená do klubíčka. Třetího dne začala nekontrolovatelně zvracet. Policista jí přinesl jídlo, kýbl a mop. Na to, aby se postavila na nohy, už Coltrainová neměla sílu. „To jsi líná vstát? Koukej to dát do pořádku. Je mi jedno, jak to uděláš. Prostě to ukliď!“ nařídil ženě. Přes bezpečnostní kameru pak mohl sledovat, jak se mu Coltrainová vsedě z postele pokoušela vyhovět.

Nikdo za nic nemůže?

Ani ne hodinu poté znovu ulehla a přestala se hýbat. Policista ji přišel zkontrolovat o šest hodin později. Špičkou boty šťouchnul do ženiny nohy. Ta v té době již byla po smrti. Místní koroner prohlásí, že Coltrainová zemřela nešťastnou náhodou. Stejný názor má také státní zástupce Stephen Rye, který případ zbytečného úmrtí vyšetřoval. Jen Kellyina rodina vše vidí jinak. Zažalovala kancelář šerifa a požaduje tučné odškodné.