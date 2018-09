Skandál ve Strakonicích: Žena našla v bytě po pohřebácích lidské ostatky!

Kriminální policie od úterý vyšetřuje nález lidských ostatků ve sklepě domu na okraji Strakonic. „Prověřujeme oznámení o nálezu sedmi uren ve skladu, který si oznamovatelka pronajala k užívání společně s bytem. Předtím měla mít tento sklad pronajatý k užívání pohřební služba,“ popsala MF Dnes mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Onou pohřební službou je údajně ta samá, která pobouřila veřejnost před dvěma lety. Pohřební ústav v Horažďovicích tehdy kontrolovala hygienická stanice a na chodbě našla těla 21 nebožtíků v absolutně nevyhovujících podmínkách – na chodbě leželi podle všeho dlouho a v některých rakvích byli i dva najednou. Vše kvůli přeplněným chladicím boxům.

Tento případ hygiena řešila na udání místní radnice, která dostala anonymní informaci o hanobení ostatků, o kterém se přesvědčili na vlastní oči. „Vstoupili jsme do objektu s policií a viděli jsme na zemi pytle s těly. Kdyby to, co jsme viděli my, viděli pozůstalí, tak by podnikatel už nebyl mezi živými,“ popisuje starosta Horažďovic Michael Forman. Policie případ nakonec uzavřela s tím, že nedošlo k prokázání spáchání trestného činu.

Těla nebožtíků tlela na chodbě pohřebního ústavu: Podle policie jen přestupek

Tentýž podnikatel, který provozoval horažďovickou pohřební službu, se zároveň ucházel o povolení k provozování ústavu z rodinného domu. Z technických údajů žádosti vyplývá, že zde plánoval mít i chladicí box na těla.

Policie ve Strakonicích nyní musí zjistit, komu patří nalezené ostatky a popel, i zda patří jedné či více osobám. A samozřejmě i to, co pozůstatky ve sklepě vůbec dělaly. Majitel ústavu si totiž nemůže urny brát jen tak domů.

„Není možné to uložit do sklepa, vysypat nebo vyhodit. Podle mě se jednoznačně musí jednat buď o nevyzvednuté urny, nebo o urny ze sociálních pohřbů. Každopádně ve sklepě jsou neoprávněně,“ řekl MFD Petr Rambousek, známý český balzamovač těl a majitel pohřební služby.