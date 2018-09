Svaž, muč, zabíjej! Zpověď zabijáka BTK: Víc než vraždění mě bavilo spřádání plánů

Americký sériový vrah Dennis Rader (73) má na svědomí 10 brutálních vražd. Mezi jeho oběťmi byly ženy a také malé děti. Nyní unikl na veřejnost jeden z prvních rozhovorů pořízený nedlouho po Raderově zatčení. Co prožíval během páchání svých krutých zločinů? A jak se mu podařilo tak dlouho unikat policii?

Chladnokrevný a sadistický maniak z amerického Kansasu dlouhých 17 let terorizoval obyvatele města Wichita. Vše si předem důkladně plánoval. Zanechával za sebou těla umučených a znásilněných obětí. Policie se marně pokoušela přijít mu stopu. Nakonec jí začal posílat výsměšné vzkazy.

Mrtvých mělo být víc

„Jak mohl věřící křesťan jako já spáchat něco takového?“ ptá se Rader v rozhovoru, který nedlouho po svém dopadení v roce 2005 poskytl jednomu lokálnímu novináři. Nyní, dlouhých 13 let poté, co skončil za katrem, uvolnila policie dosud neznámé informace o 11. oběti, kterou Rader plánoval poslat na onen svět tím nejkrutějším způsobem.

„Poslední akce měla být můj opus, moje velké finále,“ svěřil se Rader kriminalistům. Předem vytipovanou ženu chtěl přepadnout v jejím domě, pověsit ji hlavou dolů a nechat v této poloze pomalu umírat. Vše měla korunovat mohutná exploze tlakových lahví s propan-butanem, která by dům proměnila v horu plápolajících trosek. Zamýšlená oběť dlouhou dobu netušila, že vrah už stál na zápraží a ťukal jí na dveře. Rader upustil od svého záměru jen proto, že se na chodníku právě objevila četa metařů.

Nikdo by ho nepodezříval

Maniak přitom navenek vystupoval jako věřící křesťan. V době vražd byl ženatý a vychovával dvě děti. Jeho profese bezpečnostního technika mu umožňovala přístup do domácností, ve kterých později páchal své zločiny. Okolí ho považovalo za vzorného muže a spořádaného otce. Desítka obětí pocítí, jaký je ve skutečnosti. „Není asi moc hezké říkat to o lidech, ale pro mě byli v podstatě objekty. Z těch příprav jsem měl víc potěšení než z toho zabíjení samotného,“ prohlásil Rader.

Kariéru zahájil čtyřnásobnou vraždou

Do domu obývaného Josephem a Julií Oterovými a jejich pěti dětmi vnikl Rader 15. ledna 1974. Nezapomněl předem přerušit telefonní vedení. Uvnitř se nacházeli oba dospělí, jejich 11letá dcera Josephine a o rok mladší Joseph. Muže a chlapce udusil pomocí igelitového pytle. Dceru a matku zardousil. V průběhu následujících let se Rader dopustil dalších šesti vražd. Všechny spáchal mimořádně brutálním způsobem. Ne nadarmo dostane své jméno. Označení „Zabiják BTK“ je zkratka anglické podoby slov „svaž, muč a zabij.“

Posměšky ho stály svobodu

Po mnoho let posílal Rader kansaské policii výsměšné vzkazy, které kriminalisty přiváděly k zoufalému vzteku. Dávno už tušili, že právě tenhle nenápadný táta od rodiny je zodpovědný za nepopsatelná zvěrstva, která je strašila ve spaní. Přímé důkazy ale chyběly. Bodem zlomu se ukázala být chvíle, kdy se jim vrah rozhodl poslat disketu s další zprávou. Technikům se podařilo nalézt na ní dávno smazaný soubor s Raderovým podpisem. Pak už vedla jeho cesta rovnou za mříže. „Kdy do mého mozku vstoupila ta vraždící bestie, to už vám neřeknu, ale zůstane tam,“ prohlásil zabiják. Svůj doživotní trest si odpykává ve věznici El Dorado v Kansasu.