Sbírka pro rodiny hasičů: Jiří (†57) zemřel v troskách cisterny, kolega přišel o nohu

"Žádné peníze nenahradí lidský život ani nevrátí zdraví, ale rodinám pomohou v nejtěžších chvílích," píší hasiči na svých stránkách, kde informovali o veřejné sbírce na pomoc postiženým.

Jiří Rýznar (†57) sloužil u hasičů téměř třicet let. Spolu se třemi kolegy vyrazil v pátek 24. srpna pomáhat u hromadné nehody u Libivé na Šumpersku. Patrně kvůli silnému dešti a kluzké vozovce ale dostala jejich cisterna smyk, přejela do protisměru a skulila ze se svahu. Vůz navíc ještě narazil do vzrostlého topolu. Jiří v troskách zemřel. Jeho kolega - řidič cisterny - byl ve velmi vážném stavu transportován do nemocnice, kde musel podstoupit amputaci nohy.

Sbohem, kamaráde a kolego. S velitelem hasičů Jiřím (†57) se rozloučili nejbližší

"Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ztrácí následky nehody dva zkušené hasiče, skvělé kolegy a výborné kamarády. Jeden nehodu nepřežil, druhému zranění, která při ní utrpěl, znemožní nadále vykonávat práci hasiče," popisují hasiči.

"Rodiny však přišly o mnohem víc. Jedna ztratila milovaného člověka, manžela, tatínka a syna, druhou teprve boj nejen s časem čeká."

Pro rodinu zesnulého Jiřího zřídili transparentní účet 285529660/0300. Na pomoc pro těžce zraněného hasiče můžete přispívat na druhém účtu 285529759/0300. Sbírka se koná do konce listopadu.

Už krátce po tragické nehodě se na sociálních sítích začaly objevovat kritické komentáře vůči uctění památky hasiče Jiřího ve spojitosti se smrtí tří českých vojáků v Afghánistánu. Jejich památka byla uctěna pietním aktem - mimo jiné 140 vteřinovým houkáním sirén po celé republice - a veřejnou sbírkou na pomoc pozůstalým.

"Upřímnou soustrast rodině a všem kolem toho hrdiny. Doufám že se k tomu stát postaví třeba tak jako k těm 3 vojákům. Tihle lidé nasazují životy pro druhé dennodenně každou minutou. Tak si myslím že by si to docela zasloužili!" napsal například pan Petr.

"Je škoda, že tato smutná tragédie nebude medializována, nebude státní pohřeb a veřejná sbírka! Je to nespravedlivé! Hasiči dennodenně nasazují své životy za ty naše, zatím co vojáci v Afghánistánu?? Hasičů si velmi vážím a je mi moc líto, co se včera stalo! Upřímnou soustrast celé rodině," rozčilovala se paní Marcela.

Kromě sbírky nakonec zazněly i sirény, ovšem pouze v Olomouckém kraji a v hasičárnách, které se k pietě připojily.