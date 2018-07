Poslední jídlo před popravou: Co si objednal vrah odsouzený na smrt?

Veterán Robert Van Hook (58) byl odsouzen k trestu smrti za uškrcení a ubodání Davida Selfa poté, co ho odvážel z baru Cincinnati v roce 1985 v Ohiu v Americe. Jeho právníci argumentovali tím, že prodělal „homosexuální paniku“. Skutečnost je ale jiná.

Když byl zatčen na Floridě měsíc po vraždě, Robert řekl policii, že muže lákal z barů už několik let. Chtěl je okrádat. Hook byl policií popsán jako „klidný a v pohodě chlapík.“ Krátce před popravou mu ve vězení otestovali žíly pro smrtící jed, který mu bude podán ve středu.

Jak je v Americe zvykem, několik hodin před popravou má každý vězeň nárok na poslední jídlo svého života. Toto právo dostal i Van Hook. Ten neváhal ani sekundu a sestavil si opravdu pestrý jídelníček.

Jeho poslední jídlo se skládalo z dvojitých cheeseburgerů, hranolek, jahodového cheesecakeu se šlehačkou, vanilkového koktejlu a nechyběl ani grepový džus.

Na samotné popravě bude přítomný Selfův bratr, sestra a švagr. Po Robertově straně nebude chybět kněz a duchovní rádce a má přijít i jeho strýc.

V době vraždy Hook trpěl dlouhodobou psychickou nemocí. V dětství byl totiž fyzicky a sexuálně obtěžován a právě to se mu promítlo do jeho dospělosti. I s takovýmto traumatem nastoupil Robert Van Hook do armády, kde na žádný problém nikdo nepřišel.

I přes těžké dětství byl Hook milujícím a podporujícím příbuzným. Oplácel tak svou lásku těm, kteří mu ji dávali v dětství. Ani to na porotu ale nezabralo, stejně tak jako „homosexuální panika“. Hlavní roli při vraždě podle soudce hrála porucha osobnosti a post-traumatický stres z dětství.

Roberta Van Hooka čeká už jen několik pár hodin života. Ve středu by mu měla být podána smrtelná dávka určitých látek, které v kombinaci připraví vraha o život.