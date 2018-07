Těžká zkouška psychiky pašeračky Terezy: Soudce jí zasadil 28 tvrdých ran

Terezu na začátku letošního roku zadrželi celníci na letišti v Láhauru s 9 kilogramy heroinu v kufru. A od té chvíle pro ni začal nekonečný kolotoč soudů - celkem se do síně dostavila už osmadvacetkrát, což je prakticky jednou za týden. Za celou dobu se ale soud daleko nedopracoval a často je jednání bez posunu odročeno.

Co něco takového dělá s lidskou psychikou, jsme se zeptali i psychiatra Jana Cimického. "Nejistota je pro člověka velmi chorobná, protože rozkolísá celkový metabolismus člověka," řekl Blesk.cz.

"Ty úzkostné stavy se mohou objevit i ve chvíli, kdy ten člověk je zdánlivě v klidu, a to si pak může odnášet do budoucna. Všechny tyto stresující situace a dlouhodobý stres mohou vyvolat posttraumatickou stresovou poruchu a ta není bezprostředně v okamžiku, kdy ten stres působí," uvedl Cimický.

"V takovéhle situaci by se třeba dávno jiný člověk zhroutil, ale ona je taková v tomto směru silná. Těžko ale můžeme říct, jak to vypadá ve skutečnosti, tohle může být jen vnější maska," dodal psychiatr.

Ačkoliv Tereza na většině dostupných videozáznamů působí sebejistě a psychicky v pohodě, na jednom z posledních jednání se rozplakala. "Moc mi chybí má rodina, už nemůžu dále čekat," měla podle serveru Lahore News vzlykat.

"Psychiku to určitě zatěžuje, ale záleží, co je to za člověka. Normálně uvažující člověk by se do těchto končin nevypravoval, protože zhodnotí, že je to velmi nebezpečná věc. Takže je možné, že ona je psychicky tak ustrojená, že vlastně ani tohle ji nemusí zatěžovat. Objektivně vzato, každého normálního člověka by to dost stresovalo, takovéto protahování. Ale ona bude zřejmě taková svérázná," uvedl psycholog Karel Humhal.