Ordinování neregistrovaných »léků« vyráběných ve zřejmě neexistujícím institutu ve Švýcarsku a inkasování stovek tisíc korun od vážně nemocných lidí. Podezřelé praktiky doktora Šuly už vyšetřuje policie. Trestní oznámení na něj podala Česká lékařská komora.

Rychlý zisk

Využít titul a autoritu lékaře k rychlému zisku se ale Jan Šula snažil už před dvaceti lety. V časopise Květy vyšel v září 1998 článek o preparátu proti vypadávání vlasů. „Přípravek jsem s úspěchem vyzkoušel i sám na sobě. Kouty, které se mi začaly tvořit, po dlouhodobém ranním a večerním užívání roztoku zase zarostly,“ citují v něm doktora Šulu.

Transplantoval vlasy?

Stejný přípravek propagoval Jan Šula pak o rok později v květnu i v časopise Zdravá rodina. Tam doprovodil své vyjádření i podobenkou, tehdy s hustou kšticí. O Janu Šulovi, který je původní odborností ortoped, se tam píše jako o vedoucím lékaři soukromého zařízení na Žižkově, který provádí transplantace vlasů. Když mu pak ale porost na hlavě začal výrazně řídnout, musel si zřejmě zvolit jiný způsob obživy.

»Pakuje« se na naději zoufalých lidí

Statisíce korun vytahal Jan Šula z mnoha nemocných. Slibuje vyléčení nemocí, o nichž odborníci říkají, že jsou neléčitelné. Třeba z rodiny Sloukových, kdy léčil autismus syna (7) vakcínami, jejichž složení neprozradil.

„Zaplatili jsme přes dvě stě tisíc. Syn se ale zhoršoval a on nám napsal, že mu máme dát 105 tisíc a on připraví další vakcíny. Čekal jsem na něj v Praze u silnice, vyskočil z audiny, já mu dal obálku a on zase odjel,“ líčil pan Miroslav České televizi.

Sice jim přišly injekce, ale lékař už nikdy nevzal telefon. Podveden se cítí i další pacient František Polák. „Byl jsem u něj desetkrát, stálo to na tři sta tisíc a výsledek léčby byl nula,“ popsal muž, který trpí roztroušenou sklerózou.

Kdo je Jan Šula?

✖ Jan Šula promoval v roce 1985 na LF UK v Praze.

✖ Původní specializací je ortoped.

✖ Změnil si jméno na Ian Sulla.

✖ Už nejméně osm let nabízí mimo jiné zázračné »biomodulační« injekce, které podle něj léčí prakticky každou i běžnou medicínou nevyléčitelnou diagnózu, od roztroušené sklerózy přes autismus po rakovinu. Inkasuje za ně stovky tisíc.

✖ Působí prý ve švýcarském Institutu pro biomodulační medicínu, který ale zřejmě existuje jen na papíře.

✖ Česká lékařská komora na něj v červnu podala trestní oznámení pro podvod.

