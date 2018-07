Brutální umučení tuneláře Říhy: Za vrtání kolen a pálení letlampou navrhuje žalobkyně 13 let

Třináct let. Tak dlouhý by měl být trest odnětí svobody pro vrahy zmizelého Martina Říhy. Návrh padl z úst státní zástupkyně u soudu v Liberci. Podle soudu měl Martin Říha zemřít násilnou smrtí. Obžalovaní vinu popírají. V případu padla ještě jedna žaloba, a to z pokusu o krádež. Tomuto pachateli státní zástupkyně navrhla šest až sedm let vězení.