K tragédii došlo na křižovatce v areálu okolo půl čtvrté odpoledne. Chlapci nepomohl ani okamžitý přílet vrtulníku se záchranáři. „Jedná se o dítě. Ze zákona a s ohledem na pozůstalou rodinu se k zraněním, které utržilo, nebudeme vyjadřovat,“ řekla Blesk.cz ředitelka krajské záchranné služby Vladimíra Filová.

Podle svědkyně může stát za smrtí chlapce špatné vyhodnocení situace matkou. "Ona si asi myslela, že to je konečná zastávka, a chlapce zřejmě vysadila, nebo možná klučík sám vyskočil z vagónku ven, to jsem přesně neviděla,“ řekla žena Blesk.cz. Podle spekulací ze sociálních sítí mohla průvodčí říct lidem, aby vystoupila. Vláček přejel na festivalu u Žďáru nad Sázavou chlapce (†5): Řidič se zhroutil!

„Já jsem na tom vláčku seděla, když se to stalo, a vím, jak to bylo. Vláček dával přednost a slečna, co ten vláček komentovala, řekla, že si můžou vysednout z vláčku. V tu dobu se maminka s chlapečkem zvedli a začali vystupovat z vláčku. Vláček se rozjel a přejel chlapce s tím, že otec s druhým dítětem seděl dál ve vláčku. Všichni jsme řvali na řidiče ‚zastav‘,“ napsala na Facebooku.

Rodiče, kteří seděli s dětmi ve vláčku, se pak snažili zabránit tomu, aby jejich ratolesti děsivou událost zahlédly. „Já v tom vláčku seděla přímo za tím manželským párem. Když jsem si uvědomila, co se stalo, byl to okamžik, jediné, co jsem byla schopná udělat, bylo nedovolit svojí devítileté dceři, aby se otočila,“ napsala další žena na sociální síti. Očité svědectví tragédie na festivalu u Žďáru nad Sázavou: Jak se chlapec (†5) dostal pod kola vláčku

„Je to tragédie, ale určitě bych neodsuzovala maminku. Ani nikoho jiného. A určitě rodiče nebyli opilí, jak v nějaké diskuzi proběhlo,“ dodala maminka. Festival se dostal pod palbu kritiky kvůli další události. Malé děti tam totiž malovaly na poníka. To vyvolalo na sociálních sítích velkou vlnu nevole. Pořadatelé se za to omluvili.