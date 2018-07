Vláček přejel na festivalu u Žďáru nad Sázavou chlapce (†5): Řidič se zhroutil!

To on řídil vláček, který na rodinném festivalu u Žďáru nad Sázavou přejel teprve pětiletého chlapce. Dítě zraněním na místě podlehlo. I když neměl šanci hocha vidět, bere si celou událost řidič vláčku hodně osobně. Zhroutil se.

K neštěstí došlo na jedné z křižovatek v areálu okolo půl čtvrté odpoledne. Nepomohl ani okamžitý přílet vrtulníku se záchranáři. „Jedná se o dítě. Ze zákona a s ohledem na pozůstalou rodinu se k zraněním, které utržilo, nebudeme vyjadřovat,“ konstatovala ředitelka krajské záchranné služby Vladimíra Filová.

Podle svědkyně může stát za smrtí chlapce špatné vyhodnocení situace matkou. "Ona si asi myslela, že to je konečná zastávka, a chlapce zřejmě vysadila, nebo možná klučík sám vyskočil z vagónku ven, to jsem přesně neviděla,“ řekla žena Blesk.cz. Podobně celou událost popsala i uživatelka sociální sítě. Očité svědectví tragédie na festivalu u Žďáru nad Sázavou: Jak se chlapec (†5) dostal pod kola vláčku

„Já jsem na tom vláčku seděla, když se to stalo, a vím, jak to bylo. Vláček dával přednost a slečna, co ten vláček komentovala, řekla, že si můžou vysednout z vláčku. V tu dobu se maminka s chlapečkem zvedli a začali vystupovat z vláčku. Vláček se rozjel a přejel chlapce s tím, že otec s druhým dítětem seděl dál ve vláčku. Všichni jsme řvali na řidiče ‚zastav‘,“ napsala na Facebooku.