Majku (†17) se marně snažila z řeky zachránit kamarádka. Držela jsem ji za ruku, pláče

Kara (18) je úplně na dně. V řece Váh se před jejím zrakem utopila kamarádka Majka (†17). Snažila se ji zachránit, ale nepovedlo se jí to. Mnozí ji navíc ze smrti její přítelkyně obviňují.

Tragédie se stala minulou neděli, když se během teplého letního dne vracela parta mladých lidí z festivalu Pohoda. Studentka obchodní akademie Majka a Kara se odtrhly od skupiny a zamířili k vodě, aby se osvěžily.

Hladina vypadala pokojně a druhý břeh byl na dosah. V hlavách náctiletých dívek se objevil nápad, který navždy změnil jejich osudy – vykoupat se. Z vody vylezla živá už jen Kara. Utopenou Majku našli po čtyřech dnech. Lidi na sociálních sítích Karu odsuzují.

Prý ji mohla zachránit. Nikdo z nich tam však nebyl. „Majku už skoro zachránila, nebyly daleko od břehu, když se to celé zvrtlo,“ říká se smutkem v hlase její kamarádka, která zprostředkovala hrozivé svědectví Kary Novému Času. Zdrcená máma utopené Majky (†17): K plavání ji přemluvila kamarádka

„Vymyslely jsme to spolu, ale nechtěly jsme plavat, jen se trochu osvěžit ve vodě na břehu, bylo hrozné teplo,“ řekla Kara podle její kamarádky.

„Když jsme byly ve vodě, tak nás napadlo, co kdybychom Váh přeplavaly? Nepřesvědčila jsem ji, byl to náš společný nápad, kterého budu do konce života litovat,“ zoufala prý Kara.

„Nebyly jsme ani v polovině řeky, když se Majka začala topit. Nezmizela hned pod hladinou, já jsem ji tahala za ruku a potom jsem ji měla chvíli na zádech a stále jsem křičela, aby se držela na hladině. Až když se začala ponořovat a docházel mi dech, tak jsem ji pustila a plavala jsem rychle k břehu. Byl to jen malý kousek. Majka stále bojovala,“ pokračovala prý Kara ve vyprávění.

Kara rychle vylezla na břeh. V došku řvala od prožitého děsu a bolesti. Uplakaná, vyčerpaná a mokrá se rozběhla na silnici, kde chtěla najít pomoc. „Ze všech sil se pokoušela zastavit projíždějící auta. Nezastavilo ani jedno, objížděli ji i cyklisti. Všichni kolem ní projížděli, jakoby ji neviděli,“ říká Karina kamarádka. Zabil nám dceru, obviňují rodiče Majky (†17) Štefana (19), který boural na Nový rok

Zoufalé děvče nevědělo, co dělat, čas se jakoby zastavil. Opět se rozběhla za Majkou, ale na hladině ji neviděla. Běžela zpět na cestu a zoufale se snažila zastavit auto. Když Kaře po dlouhých minutách konečně zastavil projíždějící řidič, ihned pochopil, že jde o život, a zavolal záchranáře.

„Není pravda, že byla děvčata opilá. Kara měla v krví množství alkoholu, které odpovídá jednomu pivu, a tyto důkazy policie má,“ dodala smutným hlasem kamarádka.