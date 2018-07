Řidička Lucie (27) se zhroutila. Po Petrovi (†46) zemřela i Andrea (†50). Ta zraněním z nehody podlehla

Lucie smetla Andreu s Petrem v neděli poblíž obce Mníchové Lehoty na Slovensku. Narazila do nich v plné rychlosti. Petr byl na místě mrtev, zatímco Andrea byla převezena do nemocnice v Trenčíně. Tam o svůj život bojovala do středy.

Na místě nehody byl přítomen i soudní znalec z oboru silniční dopravy. „Věc si na místě převzala kriminální policie z Trenčína. Ta zahájila trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení a ve věci přečinu ublížení na zdraví,“ uvedla policejní mluvčí Elena Antalová pro slovenský deník Plus JEDEN DEN.

Lásku zabila tragédie: Petra (†46) a Andreu srazila z kol mladá řidička

Řidička Lucie, která má nyní na svědomí dva životy, se vehementně věnuje fitness. K tomu ji přivedl její přítel, se kterým společně začínala cvičit. Nejdříve cvičili u dědečka v garáži, poté ve velkých fitness centrech.

Vypracovala se na vysokou úroveň. Na mistrovství Slovenska v bikini fitness se umístila osmá. Její známý uvedl, že nyní je Lucie úplně na dně a že nevychází z domu a dokonce nebere ani telefony. Doslova odstřihla všechny kontakty s veřejností.

Vyšetřování stále pokračuje a policisté žádají slovenské občany o jakoukoliv informaci. Uvítají například záznamy z kamer z automobilů, či očité svědky.