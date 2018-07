K incidentu došlo v neděli 8. července krátce před jednou hodinou ráno místního času. Hasiči a policisté byli povoláni k hlášenému výbuchu v bytovém domě v ulici Webster ve východním Bostonu. Na místě našli vážně popáleného českého občana Tomáše M. (28), který byl následně převezen do nemocnice. Zdeňka (†31) v Londýně ubili řetězem: Viník trestu unikne, rozhodl Evropský soud

Policisté při následném prohledání místa činu objevili nelegálně drženou pušku, dvě pistole a přibližně stovku nábojů. Kriminalisté na místě objevili i různé chemikálie a trubky z PVC a dospěli k tomu, že se muž nejspíš pokoušel vyrobit bombu. K případu tak byli povoláni i vyšetřovatelé z FBI (Federální úřad pro vyšetřování).

Teroristický motiv byl ale prozatím vyloučen. „Nemyslíme si, že by to mělo něco společného s terorismem. Je to jen někdo, kdo tam má nějaké zbraně a hraje si s chemikáliemi a nějakým práškem a vypadá to, že mu to bouchlo do obličeje,“ sdělil médiím bostonský policejní komisař William Evans. Trápení Čecha vězněného v Kambodži: Úřady mu nechtějí dát doklady, se »zneužívanou« dívkou nesmí být sám

Mikula byl obviněn kvůli nedovolenému ozbrojování a držení výbušnin z celkem sedmi trestných činů. Podle žalobců to navíc není jeho první »škraloup«, v rejstříku má už záznam za krádež platební karty, krádež identity a další přečin spojený se střelnými zbraněmi. Jeho kauce tak byla stanovena na závratných 200 tisíc dolarů (cca 4,5 milionu korun) a úřady mu zabavily pas. U soudu by se měl objevit v srpnu.

V souvislosti s případem média připomínají tragédii, k níž došlo před pěti lety na bostonském maratonu. Bratři Tamerlan a Džochar Carnajev čečenského původu vyrobili bomby, které umístili do tlakových hrnců plných hřebů a zabili 3 lidi. Dalších skoro 260 lidí bylo zraněno. Tamerlan (†26) byl zastřelen při policejní honičce, jeho mladší bratr (nyní 24) dostal u soudu v roce 2015 trest smrti. K jeho výkonu ale zatím nedošlo.