V Londýně ubodali krásnou Kateřinu (†17)! Češi jsou zděšeni

Teprve sedmnáctiletá dívka je další smutnou obětí nesmyslné vlny násilí, která zachvátila britskou metropoli. Mladá Kateřina (†17), jejíž rodiče měli přijít do Anglie z Liberce, byla ubodána ve čtvrti Camberwell. Policie zatkla o čtyři roky staršího muže, patrně expřítele oběti.

K hrůznému útoku došlo ve čtvrtek krátce po půlnoci místního času v jednom z domů na ulici Brisbane. Na místo ihned vyrazila záchranka. Lékaři se dívku snažili oživit skoro hodinu, bohužel už jí ale nemohli pomoci.

Policie zadržela 21letého mladíka, který je podezřelý z její vraždy. Podle britské policie se se svou obětí dobře znal. Podle příspěvků příbuzných na sociálních sítích jde o bývalého přítele dívky, který ji po rozchodu pronásledoval a obtěžoval. Muž po zatčení skončil ve vazbě. Kriminalisté také nařídili pitvu, která objasní další podrobnosti této tragédie.

Zavražděnou dívkou má být teprve sedmnáctiletá Kateřina M., jejíž rodiče přišli do Anglie z Liberce. "Mám tě moc rád, moje malá krásná sestřenice, odpočívej v pokoji, budu se za tebe modlit. Ten muž dostane, co si zaslouží, nenechám to jen tak skončit," napsal jeden z příbuzných na Facebooku.

Dívka se stala už 52. obětí útoků nožem v Londýně od začátku roku. Jen za první čtyři měsíce policie eviduje skoro 1300 případů pobodání v britské metropoli.