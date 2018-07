První pokuta za domácí porod: Asistentka má zaplatit 120 tisíc!

O případu informovaly Hospodářské noviny. Vyškolené asistence uložil pokutu Středočeský kraj za několik domácích plánovaných porodů, u kterých od roku 2016 asistovala. Jenže Hana Johanka Kubaňová s tím nesouhlasí. „Hodlám se proti pokutě odvolat,“ řekla. Uvedla také, že se obrátí na ministerstvo zdravotnictví, a pokud neuspěje, tak k Městskému soudu v Praze. Hádka o domácí porody: „Co do toho kafráte? Roďte sama,“ útočí poslanec na asistentku Janu

Kubáňová se hájí tím, že přijížděla vždy k už běžícím domácím porodům, což porodní asistentka může. Nesmí je však s maminkami plánovat, což podle Středočeského kraje udělala minimálně u třech porodů.

Jeden z případů nastal v listopadu 2016, kdy Kubaňová pomáhala u komplikovaného porodu, ke kterému zavolala záchranku. Miminku poklesl srdeční tep. I rodička sama uznala, že její dítě bylo fialové a nevypadalo dobře. Asistentka proto začala jednat a za přítomnosti saniťáků děťátku dala umělé dýchání. Záchranáři poté pročistili jeho dýchací cesty. Podle rodičů Kubáňová jednala odborně, za což ocenili i záchranáře.

Lékaři jsou proti

A co říká na celou záležitost právnička Zuzana Candigliota, která Kubáňovou zastupuje? „Porodní asistentka je kvalifikovaná, aby rozpoznala, zda porod je v pořádku, či nikoliv, a případně včas doporučila přesun do nemocnice. Pokud i stát uznává, že žena má právo rodit doma, je absurdní, že není přijatelné, aby u toho měla asistentku, která nepopiratelně rizikovost domácího porodu snižuje,“ řekla.

Lékaři s tímto tvrzením ale nesouhlasí. „Když nastane komplikace, ani asistentka, ani celý tým lékařů v obývacím pokoji nic nezmohou,“ řekl Jaroslav Feyereisl z Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Podle něj se může i přirozeně probíhající porod změnit v komplikovaný. Miliardář Janeček o narození dcery v blánách: Porod doma doporučuji každému!

Co můžou asistentky?

Porodní asistentka je zdravotnice s vysokoškolským odborným vzděláním, která se stará o ženu před porodem i při něm v nemocnici a v době šestinedělí. Zároveň vede i předporodní kurzy. Přijíždí také k již běžícím porodům, ale měla by matku směřovat do nemocnice. Ve vyspělých státech asistentky plánovaný domácí porod vést můžou, v Česku to však není povoleno! Pro matky bývají asistentky také psychickou podporou.

