Nemocný synovec Jiřího Kajínka: Batole pobodal v transu! Nepoznal vlastní matku

Vzal nůž do ruky a zřejmě ve schizofrenickém záchvatu pobodal známého a jeho syna (2)! Tak v Prachovicích řádil synovec omilostněného vězně Jiřího Kajínka (57) Patrik. Nyní je v policejní cele. Podle informací Blesku to nebyl jeho první útok!

Syn Kajínkovy sestry Miluše (60) je údajně vážně nemocný. „Má těžké záchvaty. Sám se na svoji matku obrátil a žádal ji o pomoc. Takže se moje sestra lékařů ptala, co s ním může dělat. Řekli jí, že dokud nic neprovede, tak vůbec nic. Je to smutné,“ řekl Blesku Jiří Kajínek. Podobné drama se už totiž odehrálo v minulosti. Nyní pobodaný muž u syna Kajínkové bydlel v třípokojovém bytě v podnájmu i se svojí družkou a čtyřmi dětmi. A jednou už na něho synovec Kajínka zaútočil. „Dostal záchvat a začal ho škrtit,“ popsala Blesku Miluše Kajínková. Synovec Kajínka prý pobodal muže a malé dítě: "Je těžce nemocný," prozradil Kajínek

Zdravotní problémy jejího syna se v posledních týdnech zhoršovaly. „Zařídila jsem mu návštěvu v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě a lékařku upozornila na jeho chování. Chtěla jsem, aby si ho tam nechali. Jenže bylo mi řečeno, že musíme počkat, až se opravdu něco stane,“ řekla Kajínková podle které byly záchvaty čím dál horší. „Během pondělí ho dokonce dvakrát odvezla záchranka. Jenže neurolog ho propustil a řekl mi, ať ho 24 hodin hlídám,“ pokrčila rameny. Syn byl den u ní, pak ho odvezla domů. Pár hodin poté vzal do ruky nůž…

Nepoznal ani matku!

Kajínkova sestra bydlí na chatě v Kraskově na Chrudimsku. Když se o útoku dozvěděla, vyrazila hned do čtyři kilometry vzdálených Prachovic. „Seděl v trenkách v policejním autě. Křičeli na něj, ať se zklidní. Jenže byl úplně mimo a ani mě nepoznal," vylíčila Kajínková. Policie ho zatím neobvinila. „Celou noc v cele prochodil. Asi ani nevěděl, kde je a co se děje," myslí si jeho matka. Ta se vydala i do bytu hrůzy. „Všude bylo plno krve, protože napadený muž hodně krvácel. Dítě mělo naštěstí jen drobnou ranku," řekla Kajínková. Ta je s rodinou napadeného v kontaktu, muž je prý mimo ohrožení života.