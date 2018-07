Norsko je zemí, kterou milovala a obdivovala. Jde zároveň ale o stejnou zemi, kde se seznámila se svým expřítelem (51), který je nyní obviněn z její vraždy. Když loni Češce (†27), která veřejně psala o tom, jak ji její někdejší parter bil a pronásledoval, nabídla kamarádka, ať za ní do severské země přijede, přemohla žena strach a do Norska se vrátila. Letos se tam vydala znovu a stálo ji to život.

Žena se seznámila se svým českým expřítelem v Norsku, kam v roce 2012 odjela za prací a studiem. Narazili na sebe v baru, kde byla tehdy zaměstnána. Nejdřív ji nepřitahoval, byl o 23 let starší, ale nakonec spolu začali chodit. Pohádka se ale brzy změnila v horor.

V Oslu ubodaná žena podle svých slov brzy zjistila, že je její milý manipulátor a tyran. Psychicky i fyzicky ji napadal, ponižoval a shazoval. Vytvořil jí takové prostředí, aby na něm byla závislá. Nechtěl ani, aby chodila do práce. Násilí se prý stupňovalo, až na něj zavolala Češka policii. Češka (†27) zavražděná v Norsku si před smrtí sepsala závěť! Tušila, že se blíží nebezpečí

Vypovídat však nedokázala a on ji měl přesvědčit, ať mu dá znovu šanci. Žena podlehla, ale jak později uvedla, znovu se jen rozjel kolotoč bití, nadávek, shazování sebevědomí a následného prošení o odpuštění. Jenže Češka otěhotněla a východisko neviděla.

Nakonec porodila holčičku a rozhodla se, že se vrátí i s tyranem do Česka. Nic se ale nezměnilo. Muž nakonec skončil ve vězení a byl odsouzen na 3,5 roku vězení. Žena o svém osudu začala psát blog, přednášela o domácím násilí a snažila se pomáhat ostatním. A vypadalo to, že se vše k dobrému obrátilo. Z vraždy Češky (†27) v Oslu obvinili expřítele. Bil mě a pronásledoval, psala o otci své dcery (4)

V únoru loňského roku ji kamarádka pozvala zpátky do Norska. Do země, kde celý teror začal. Mladá maminka se nejdřív zalekla, ale pak se odhodlala, že se do země vrátí. Překonala svůj strach, a dokonce vešla do baru, kde se s expřítelem seznámil. Lidé ji tam poznali, vítali a ona se cítila lépe.

V srpnu 2017 však byl její expřítel předčasně propuštěn a Češka se začala znovu bát. Protože ji pronásledoval, nechala si kolem domu dokonce postavit kamery. Do Norska se letos vrátila. Živá se z něj bohužel už nevrátí. Byla vážně pobodána v kavárně a po převozu do nemocnice zemřela. Expřítel, který jí dělal peklo ze života, je obviněn z její vraždy. Záhadná smrt krásné Lenky (†24): Policie z její smrti obvinila přítele

„Můžeme potvrdit, že byla ubodána občanka České republiky. Napadena měla být 1. 7. Muž, který na ni zaútočil, je také českým občanem. Nyní je vyšetřován norskou policií. Toto vyšetřování by mělo trvat 5 až 6 měsíců. Trestní obvinění bylo po smrti ženy překvalifikováno z pokusu o vraždu na vraždu,“ řekla Blesk.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.