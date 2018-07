Synovec Kajínka prý pobodal muže a malé dítě: "Je těžce nemocný," prozradil Kajínek

Nechtěnými svědky dramatu se stali obyvatelé ulice Bučina na Chrudimsku. Jeden z místních zde měl bodnout svého souseda nožem do hrudníku a pořezat malé asi dvouleté dítě. Muž byl vrtulníkem transportován do Fakultní nemonice v Hradci Králové, jak informuje server TN.cz. Dítě převezla s drobnou ženou rankou na krku sanitka do nemocnice.

Co přesně se na místě stalo vyšetřuje kriminálka. Místní médiím potvrdili, že muž je psychicky nemocný, a dokonce možná i závislý na drogách. V minulosti se měl léčit na psychiatrii. Policie si ho už odvezla k výslechu. "Podezřelého muže jsme zajistili a umístili do policejní cely," uvedl mluvčí chrudimské policie Jiří Tesař.

Celý útok je o to podivnější, že pachatelem má být synovec Jiřího Kajínka. Ten z Prachovic pochází. „Sestra mi volala, je z toho nešťastná. Synovce jsem viděl od propuštění asi dvakrát. Vím, že je těžký epileptik,“ řekl Blesku Kajínek.

„Nevím, co přesně provedl, ale údajně něco ano. Mám jenom informaci, že něco se odehrálo, ale co přesně zatím nevím, čekám, až se dozvím víc. Právě od mé sestry mám tu informaci. Ta by měla nyní mluvit v Prachovicích s policií. Co vím, tak synovce měla odvézt záchranka, že měl mít záchvaty. V nemocnici ho nechali. Policie i doktoři sestře řekli, že dokud něco neprovede, tak nemůžou nic dělat. Sestra mi řekla, že je nebezpečný především sám sobě, protože je nemocný. Nikdo s tím nechtěl nic dělat, dokud se nic nestane,“ řekl Kajínek serveru iprima.cz.