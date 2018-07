Tragický pád z Vlčího kopce: Farář Josef zahynul na výletě s přáteli

Tragickým pádem, do několik desítek metrů hlubokého kaňonu, skončila vycházka party přátel do údolí řeky Oslavy na Třebíčsku. Podle našich informací zde zahynul uherskobrodský farář Josef P. (†46).

„U glorietu v oblasti vyhlídky v katastru obce Sedlec se muž svým známým nečekaně ztratil,“ informovala Blesk mluvčí policie Jana Kroutilová. Přátelé po chvíli marného hledání zalarmovali policisty. „Do akce byli nasazení policejní psovodi včetně vrtulníku. Muž byl záhy nalezen, bohužel bez známek života,“ dodala policejní mluvčí.

Obětí nehody je podle informací Blesku uherskobrodský farář Josef P. (†46). Zprávu potvrdili uherskobrodský starosta a senátor Patrik Kunčar a také kolegové z uherskobrodské farnosti.

Již v úterý navečer zorganizovala farnost zádušní bohoslužbu za zesnulého děkana. V zaplněném farním kostele v Uherském Brodě ji sloužilo devět kaplanů, kteří po boku Josefa P. působili.

Farář Josef P. byl natolik váženou osobností, že radnice v Uherském Brodě vyvěsila na své budově na znamení smutku černý prapor. Na webu uherskobrodské farnosti se pak objevila zpráva, vyzývající k vzpomínce na zesnulého děkana. „Vzpomínejme na otce Josefa ve svých modlitbách, nechť ho Pán odplatí svým královstvím za vše vykonané nejen pro nás a naši farnost, ale také, co se mu dařilo ve farnostech, v nichž působil,“ napsal na farní stránky kaplan Jindřich Peřina, který měl ke kolegovi nejblíže.

Kdo byl Josef P.?

Oblíbený kněz Josef P. pocházel ze Vsetína. Vystudoval tamní gymnázium, v roce 1990 nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu v Olomouci. Po 3. ročníku přerušil studium a odjel na rok do USA do Texasu, aby pracoval jako dobrovolník v katolické škole sv. Lea v San Antoniu.

Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval mimo jiné i v Českém deníku. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna. Postupně působil v Holešově, Velkých Opatovicích, Lipníku nad Bečvou, Hlinsku, Týně nad Bečvou a od roku 2010 v Uherském Brodě.