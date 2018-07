Herec Dušek brání »šarlatána« Šulu: Znám jen jeho vyléčené pacienty!

Herec Jaroslav Dušek dal doktoru Janu Šulovi prostor ve svém rozhlasovém pořadu Duše K. Později s ním natočil i několik besed o »imunologii odpuštění« nebo paradoxně »jak ochránit zdraví bez lékařů a léků«. V rozhovoru pro Blesk nyní popsal, co si o lékaři Janu Šulovi myslí.

Ráda bych se, pane Dušku, zeptala na doktora Šulu, se kterým jste natočil několik besed. Viděl jste reportáž České televize?

„Viděl. Mě fascinuje, že se všichni vozí po těch nevyléčených případech…“

Ne, pane Dušku, tak to není. Já se nevozím po nevyléčených pacientech. To neřeším. Mě zajímá, co pan Šula těm lidem píchá, proč si to nenechá registrovat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jak nařizuje zákon.

„To já nevím, to se musíte zeptat jeho. V tomhle nejsem schopen solidní konzultace. Já jsem se s ním bavil o jiných věcech. Naše besedy byly o tom, že by člověk měl v sobě nastartovat sebeúzdravný proces a nechodit k lékařům. On v těch besedách říkal těm lidem, že to první, co můžou změnit, je jejich vlastní postoj k sobě.“

Šarlatán Ian Sulla (58) alias Jan Šula: Vědkyni s rakovinou Neošulil!

Já vím, ale on v těch besedách říká něco jiného než pak svým pacientům.

„To je možné. Ale na mě se neobrátil žádný pacient. Já jsem žádal, ať se mi ozvou pacienti. Mně píšou lidé, že to tak je. Ale ne přímo ti pacienti. Já ty pacienty klidně pozvu do pořadu, ať si tam s doktorem Šulou o tom popovídají. Mně nevadí, když se to prodebatuje. A z toho, že Šula poměrně uvítal to trestní oznámení (pro podvod ho na něj podala Česká lékařská komora, pozn. red.) si myslím, že to by musel být úplný blázen, kdyby… Prostě pokud on nemá možnost prokázat celou tu věc, tak to by byl teda velký kliďas. Došlo na ty žaloby, tak bych to nechal běhat po téhle rovině. Já čekám, jak to dopadne. On je docela rád, že na něj to trestní oznámení podali.“

Jak víte, že je rád?

„Já jsem s ním mluvil a ptal se ho na to. On říkal: »Výborně, teď je ta chvíle«. On se chová, že není v úzkých. Byl by to od něj hodně velký poker, kdyby se tvářil tak klidně, když se s ním bavím. Já jsem se ho ptal, kolik ujede na kole kilometrů. Proto jsem mu volal. Oni teď o něm říkají, jak je tlustý a nemocný. On jezdí 350 kilometrů týdně a 80 o víkendu. Je to takový pohyblivý tlouštík. A jak jsem říkal, lidé mi píšou do divadel, někdo zná i moji adresu, ale ještě se mi neozval jeho nespokojený pacient. Já znám jen ty vyléčené. “

Ti lidé postupují zároveň »s léčbou« doktora Šuly ještě konvenční terapii, tedy běžnou léčbu, takže je těžko říct, co jim zabralo.

„Ale mně je to jedno, já jsem rád, že jsou vyléčení.“

Já vám věřím, že panu doktoru Šulovi věříte a že do toho jdete s čistým srdcem, ale…

„Já neřeším, jestli mu věřím.“

Když si ho pozvete do debaty, tak mu přece musíte věřit, ne?

„To je omyl. Zvu lidi, kteří se mi zdají inspirativní. Já pozvu Henriho Monforta (francouzský spisovatel, který tvrdí, že deset let nejí, pozn. red.). Já to nemám tak, že mu věřím, nebo nevěřím. Mně se zdá zajímavý, mě zajímá ta možnost, kterou prezentuje. A to je moje cesta. Já se u doktorů neléčím. Mě by ani nenapadlo nechat si píchat nějaké injekce, ať by mi je píchal Šula, nebo někdo jiný.“

Lékař-šarlatán Jan Šula: Předepsal dívce (15) se zánětem střev vitaminy a homeopatika za tisíce

Jste známý herec. Pokud doktora Šulu pozvete do debaty, tím ho pro ty lidi činíte věrohodným.

„To je mýlka. To je vaše interpretace. Vy to berete tak, že když si pozvete hosta do pořadu, tím pádem doporučujete jeho léčbu. V našem pořadu vůbec nedoporučujeme žádnou léčbu.“

Pravda, tam se o léčbě nemluví. Ale představte si, že se ukáže, že doktor Šula je podvodník, že žádné instituty, jimiž se zaštiťuje, neexistují, že vážně nemocným lidem píchá neúčinné látky. Nelitoval byste pak, že jste mu dal prostor?

„Já nemám důvod si to představovat. Já si počkám na to, až to vyšetří policie. Já si u většiny lidí představuju to lepší než to horší. Možná je to moje chyba, ale je to tak. Já si počkám, co policie vyšetří.“

Všichni si na to počkáme. Ale přinejmenším institut, o kterém stále mluví, na adrese ve Švýcarsku není. To je zvláštní, nebo není?

„On vysvětluje, že tam je jen schránka a laboratoře jsou ve Španělsku. Tak je asi potřeba pátrat ve Španělsku. V našich besedách doktor Šula vůbec neříkal, že všechno vyřeší jeho injekce. Já nevím, co říká těm pacientům. Ať se mi ti lidé ozvou. Ti lidé, co mu údajně dali poslední peníze.“

Dobře, tak já vám můžu zkusit takový kontakt sehnat.

„Ne, jeden kontakt, to mě nezajímá. Těch musí být deset.“

Deset?

„Nebo dvacet, třicet… Já znám spoustu lidí, kteří vám něco vyprávějí.“

Ale oni to můžou doložit, kolik doktoru Šulovi zaplatili. Mají třeba faktury.

„Faktury? Dobře, tak má faktury. Ale jak to drasticky ti novináři líčí, že doktor Šula zneužívá zoufalého stavu toho člověka. A já připouštím, možná jsem naivní, že ten doktor Šula věří, že tomu člověku pomůže. To, jestli je to drahé, nebo levné, to neumím posoudit. Existuje lék na cystickou fibrózu a ten stojí čtyři miliony. Jsou lidi, kteří mají hypotéku na umělé oplodnění.“

700 000 Kč za »léčbu« dítěte! Tak si vydělává šarlatán s titulem MUDr. Jan Šula!

Ale ten lékař, který si od nich bere ty peníze a provádí umělé oplodnění, může doložit, s jakými materiály pracuje, co kam dává, jaká je úspěšnost. To doktor Šula nemůže. Rozumíte mi?

„Tak ten doktor to může doložit, ale ta rodina skončí v rozvratu, protože tu hypotéku neufinancují. S těmi penězi ve zdravotnictví je to složité. Kdyby Šulovu léčbu platila pojišťovna, nikdo by se o to nezajímal.“

Pojišťovna by to platila, kdyby mohl dokázat, že jeho léčba funguje. A to nemůže.

„Ale to nemáte pravdu. Zubaře pojišťovna neplatí, bioléčbu neplatí.“

Bioléčbu pojišťovna zaplatí, pokud prokážete, že vám nezabere chemoterapie.

„To nemáte pravdu… Já chápu, že se zlobíte na doktora Šulu. A vy pochopte, že já se nezlobím skoro na nikoho, protože chápu, že v lidském životě probíhají různé situace. Vím o člověku, který se po těch injekcích vyléčil z nádoru v hlavě. Po reportáži pak zapochyboval o doktoru Šulovi a jeho stav se velmi zhoršil. Krátkodobě. To je aspekt, který by se měl vzít do hry. Já chápu, že vás rozčiluje doktor Šula. Ale on má zároveň teď v ošetření nějaké lidi a oni podlehnou té protikampani. A já bych mohl říct: ti se hroutí, byl jejich poslední naděje a vy jste jim ji vzali. Já jsem pro to, aby se otevřela debata. Aby se to klidně probíralo.“

Podle mě, pokud pan doktor Šula píchá těm lidem neúčinné látky, tak bude dobře, když se to v průběhu té »léčby« dozví a přestanou mu platit stovky tisíc.

„To asi jo. Já ani nevím, proč to stojí stovky tisíc. Mně se ty ceny nelíbí, ve zdravotnictví obecně. Já váš postoj úplně chápu. Já vím, že je to efektní, přistihnout podvodníka.“

Myslíte podvodníka, který si bere peníze od smrtelně nemocných lidí, ale ve skutečnosti je nejspíš nijak neléčí?

„To je vaše mantra. Tuhle mantru vy pořád říkáte.“

Protože si myslím, že je to pravda.

„Tak proč za ním jdou?“

Protože jsou zoufalí, protože jsou to nešťastní lidé, v zoufalé situaci…

„Protože jsou hloupí?“

Šarlatán s titulem MUDr.: Lékař Šula si účtoval 666 tisíc za nepovolené léky!

Ne, nejsou hloupí, jsou zoufalí.

„Tak jim najděte levnějšího doktora, který jim pomůže. To by bylo nejpřínosnější.“

Já bych strašně ráda, ale on pan doktor Šula jaksi nabízí léčbu velmi širokému spektru diagnóz. Od autismu po rakovinu.

„Doktor Šula mi říkal, že představí skupinu vyléčených autistů. A zase se bude říkat, že se vyléčili, protože je léčil někdo jiný…“

Pro začátek stačí, aby doktor Šula řekl, co je v jeho injekcích.

„Já také zvědavě čekám, zcela otevřen výsledku. A jestli se někdy potkám se Šulou, tak si s ním budu povídat a snažit se pochopit, proč to je tak složitý, dohledat jeho laboratoř, proč to má uděláno tak neprůhledně. Dovedu si představit nějaký argument o know-how nebo něco podobného.“

VIDEO: Milenec, sítko do záchodu i rozvod, to měli doporučovat v centru Aktip. Pacienti promluvili...