Bála se, že si pro ni může přijít. Věděla, že je její život v ohrožení. Proto chtěla udělat vše pro to, aby nezískal jejich společnou dcerku (4). Češka (†27), která byla ubodána v norském Oslu, proto v minulosti napsala závěť, v níž odkázala vše blízkým a hlavně v ní označila svého expřítele (51) jako muže, který nesmí získat malé dítě do péče. Jako by si prorokovala vlastní temný osud. Tento muž je totiž nyní obviněn z její vraždy.