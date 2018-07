Z vraždy Češky (†27) v Oslu obvinili expřítele. Bil mě a pronásledoval, psala o otci své dcery (4)

Blesk.cz identitu dotyčné zná, ale rozhodl se ji nezveřejnit. Příběh s tragickým koncem začal psát krutý osud před pěti lety. Žena se seznámila se svým českým expřítelem v Norsku, kam odjela za prací. Bylo to v baru, kde ji zaměstnali. V blogu, který zemřelá psala, se o něm vyjádřila jako o někom, kdo ji přitahoval, protože jí připomínal zázemí domova. Vztah s ním původně nechtěla, ale nakonec mu podlehla a skončili spolu.

Jak sama popsala, ze začátku to byla pohádka, která se ale postupně začala měnit v horor. Byl schopný manipulátor a ona nedokázala včas rozpoznat, jak si ji omotává kolem prstu a vytváří pro ni prostředí, ve kterém se na něm stává závislá. O 23 let starší muž ji donutil i opustit zaměstnání. Veronika psala, jak jí podkopal veškeré sebevědomí a udělal z ní trosku. Když se napil, byl agresivní a bála se ho ještě víc.

Před rokem se zavražděná žena svěřila, že její někdejší přítel pil hodně. Později ho neviděla jinak než jako agresivního manipulátora, co ji fyzicky i psychicky týral. Zavolala na něj dokonce policii. Vypovídat proti němu však tehdy nedokázala. A tak se kolotoč tyranie a přesvědčování, že se změní, rozjel nanovo. Vše se změnilo, když Češka otěhotněla. Jediné východisko viděla v tom, že se vrátí do své domoviny.

V Česku ho všichni prý viděli jako spořádaného člověka. Rodina i přátelé ho měli rádi. Narození dcery ho ale nezměnilo. Zavražděnou začal znovu bít a ponižovat. Nakonec ho spravedlnost dostihla a byl odsouzen na 3,5 roku za to, jak fyzicky a psychicky svou partnerku ustavičně terorizoval. Jenže loni byl předčasně propuštěn a ženu opět polil strach.

Expřítel ji hned po propuštění kontaktoval. Když jí zazvonil telefon a objevilo se neznámé číslo, myslela si, že to bude policie s dalšími informacemi. Výhrůžný hlas na druhé straně však hned poznala. Říkal, že to neměla dělat. Chtěla zapomenout, ale on ji pronásledoval a stalkoval. Našla si nového partnera, a než se jí ozval, byla šťastná. Aby bránila sebe a svou rodinu, nechala kolem svého domu rozestavět bezpečnostní kamery. Zdálo se, že by mohlo terorizování skončit. Jenže letos se v Norsku opět setkali a bylo to setkání fatální.

Došlo k hádce a podle obvinění na ni vytáhl nůž a několikrát ji bodl. Češka byla převezena do nemocnice. Tam však svým vážným zraněním podlehla. Muž byl zatčen a nyní naplno probíhá policejní vyšetřování. Nic už však život zavražděné ženě nevrátí, stejně jako malinké holčičce nic nevrátí milovanou maminku. Poté, co Češka zemřela, byl muž obviněn z vraždy a umístěn do vazby.

„Můžeme potvrdit, že byla ubodána občanka České republiky. Napadena měla být 1. 7. Muž, který na ni zaútočil, je také českým občanem. Nyní je vyšetřován norskou policií. Toto vyšetřování by mělo trvat 5 až 6 měsíců. Trestní obvinění bylo po smrti ženy překvalifikováno z pokusu o vraždu na vraždu,“ řekla Blesk.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

"Pro naši rodinu je to ta největší tragédie, co nás mohla potkat. Verča byla anděl, který bojoval za práva týraných žen, protože sama to zažila na vlastní kůži a bohužel na to doplatila," řekla FTV Prima teta zavražděné ženy.