Tatianu (†27) střelili v Mexiku do hlavy. V dovolenkovém ráji slavila první výročí svatby.

Tatiana Mirutenko (†27) odjela do Mexika, aby tam se svým manželem oslavila první výročí jejich svatby. V pondělí si zašli šťastní manželé spolu s přáteli do restaurace El Califa. Když restauraci opouštěli, zastavili před ní dva ozbrojení muži na motorkách a spustili palbu. Mladou ženu trefili do hlavy.