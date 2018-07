Vražedná past na cyklisty: Šílenec u Pardubic líčí folii přes cestu

Past na motorkáře a cyklisty byla nastražena u Pardubic. Někdo zde na mostě přes Labe, který vede ze Svítkova do Rosic, natáhl potravinovou fólii. Kdyby do ní někdo najel ve vysoké rychlosti, může i zemřít. Bohužel došlo k prvnímu zranění.

„Pardubičtí policisté prověřují hodně hloupou zábavu neznámého pachatele či pachatelů. Ti na mostě přes řeku Labe, který vede ze Svítkova do Rosic, natahují (zejména za snížené viditelnosti a v noci) mezi sloupky vytyčující zúžení komunikace potravinovou fólii,“ informovala policejní mluvčí Markéta Janovská.

Do pasti bohužel spadla první oběť. „ Bohužel již v minulých dnech došlo k vážnému zranění cyklisty, kterého odvážela do nemocnice záchranná služba. Podle našich informací řidiči vozidel, kteří si fólie všimli, vycouvali přes celý most zpátky a místo objeli," pokračuje Janovská.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o život ohrožující „zábavu“ zejména pro cyklisty a motorkáře, prosíme občany, aby byli při průjezdu uvedeným místem, zvláště v nočních hodinách, opatrní.