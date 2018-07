Vrať se do své země, křičela žena na migranta a rozbila mu obličej cihlou

Stařec, který v USA žije legálně, skončil v nemocnici s rozbitou lícní kostí a zlomenými žebry, napsal list The Washington Post. Mexický důchodce Rodolfo Rodríguez podle svědků incidentu minulou středu na chodníku nechtěně strčil do mladé dívky, jejíž matka se na něho vzápětí obořila.

Udeřila jej cihlou a křičela, aby se "vrátil do své země". "Snažila jsem se mu pomoci, ale ta žena křičela: ´Jestli sem přijdeš, praštím do tvého auta stejnou cihlou´," řekla washingtonskému deníku Misbel Borjas, která celou událost vyfotila a zbitého starce natočila.

K útočnici se podle ní vzápětí přidala skupinka mladých mužů, kteří Rodrígueze nařkli, že se snažil dívku unést. Kopali do něj, když už ležel na zemi, a šlapali mu na hlavu. Případ nyní vyšetřuje losangeleská policie, která nezveřejnila žádné podrobnosti.