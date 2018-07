Tereza v Pákistánu znovu před soudem: Soudce nepřesvědčily ani slzy

Úterní soudní líčení proběhlo v podobném duchu jako to minulé. Jednání se sice konalo, ale jediné, co se projednalo, bylo datum odročení, které soudce stanovil na 16. července. „Soudce je zaneprázdněn kvůli probíhajícím volbám, kterých se účastní," prozradila Blesk.cz mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová.

Na místě byl rovněž přítomen český honorární konzul, který Tereze předal dopisy od rodičů a převzal si ty, které jim Tereza napsala. Podle něj je mladá žena po fyzické stránce v pořádku.

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky, kterou pákistánské úřady zadržely se zásilkou heroinu.

