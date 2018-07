Záhadná smrt krásné Lenky (†24): Policie z její smrti obvinila přítele

Sympatická blondýnka zemřela před dvěma týdny v sobotu v chatě na samotě v Zaježové, která patří Jarovi. Za tragédii může nejspíš nešťastná náhoda a taktéž konzumace alkoholu.

Muž měl při bitce s kamarádem do děvčete strčit. Lenka spadla, vážně si poranila hlavu a lékaři jí už nedokázali pomoci. To vše během krátkého okamžiku. Pomoc zraněné volali v sobotu nad ránem.

„Mohu potvrdit, že jsme na základě výzvy na tísňové lince 155, kterou jsme dostali ve 2:55, vyslali záchranáře k ženě s poruchou vědomí," uvedla Alena Krčová, mluvčí Operačního střediska Záchranné zdravotní služby. Záhadná smrt krásné Lenky (†24): Zabila ji rána od přítele?

Lenka i přes snahu zdravotníků zemřela na krvácení do mozku. „Strčil do ní a nešťastně spadla. Tvořili spolu pár asi dva roky. Jaro se zhroutil. Je to obrovská tragédie,“ řekl Novému Času Milan z Pliešovic.