Zdravotní sestra měla zavraždit osm novorozenců: Nevěřím, že takový anděl by mohl být sériovým vrahem, řekla její pacientka

Zdravotní sestra Lucy Letby je podezřelá ze smrtí osmi novorozenců a z pokusu o vraždu dalších šesti na novorozeneckém oddělení v nemocnici v anglickém Chesteru. Strážci zákona již prohledali dům zdravotní sestry, kde žije se svými rodiči. Podle informací Mirror však zdravotní sestra nebyla obviněna a byla propuštěna na kauci.

Michelle Errity, matka dvou dětí, se s Lucy setkala v nemocnici. V roce 2014 na dětském oddělení ležela se svým synem Calebem a o rok později se do nemocnice vrátila se svou dcerou Savannah. Obě dvě děti měla v péči právě Letby. Michelle nevěří, že by něčeho takového sympatická sestřička byla schopna udělat. Dokonce Lucy popsala jako anděla! „Okamžitě jsem ji poznala, když jsem byla její fotografie ve zprávách. Bylo to pro mě zvláštní, protože byla tak milá. Byla jako anděl,“ řekal pro The Sun. „Byla tam a uklidňovala mě. Byla neustále se mnou. Když si teď pomyslím, že by mohla být vrahem dětí, jsem zděšena. Měli jsme štěstí,“ dodala.

Policie byla povolána do nemocnice v Chesteru poté, co se v nemocnici podle zpráv RCPCH (Royal College of Paediatrics and Child Health) mezi lety 2015 až 2016 zvýšila úmrtnost novorozenců. Zatímco v roce 2013 došlo k úmrtí dvou dětí a v roce 2014 tří, v roce 2015 úmrtnost stoupla až k osmi obětem. Policisté v souvislosti se smrtí patnácti novorozenců zadrželi ženu, která v nemocnici pracovala. Podezřelá se jmenuje Lucy Letby a pracovala tam jako zdravotní sestra. V Chesteru bydlí se svými rodiči v domě, který dosahuje hodnoty pěti milionů korun! Vyšetřovatelé již prohledávají její dům a to už od úterního rána. Na místo dokonce byli povolání forenzní experti.

"Když vyšetřování začalo, soustředili jsme se na případy smrti patnácti dětí, které se staly mezi červnem 2015 a červnem 2016. Kromě toho vyšetřovatelé také vedli revizi šesti zhroucení bez závažných následků, které se odehráli v té samé době,“ řekl pro DailyMail detektiv Paul Hughes. „V současné době vyšetřujeme smrt sedmnácti dětí a patnácti zhroucení bez závažných následků,“ dodal.

