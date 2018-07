Krásnou modelku našel oběšenou její syn! Pořád ho slyším křičet, pláče babička

Monice McDermott se vymkl život kontrole. Kráska měla před sebou nadějnou kariéru v modelingu, fotila pro Brands jako Ducati Corse girl a objevila se i na stránkách světových magazínů. Ovšem do cesty se jí připletl alkohol. Zprvopočátku si nikdo nevšiml, že Monica bojuje s alkoholovou závislostí. „Já ani rodina jsme si do roku 2015 nevšimli, že Monica měla problém s alkoholem. Později v roce 2016 zkolabovala a upadla do komatu způsobeným alkoholem a tehdy jsme zjistili, že se jí to vymklo kontrole,“ řekla pro DailyMail její matka Noreen McDermott.

Její matka a její sestra si o tom s ní chtěly promluvit, ovšem matka malého syna si nedala říct a vykrucovala se, že žádný problém nemá. „Já a má druhá dcera jsme se jí pokusily pomoci a v únoru v roce 2017 jsme šly do Moničina domu a všechen alkohol jsme vyhodily,“ dodala její matka. Modelce však nepomohl ani zásah její rodiny, ba naopak. Situace se zhoršila. Monica, která si už byla vědoma svého problému, svou sestru prosila, aby jí pomohla zemřít. „Pomoz mi se zabít,“ řekla jí a dodala, že by pro jejího syna bylo lepší, kdyby zemřela. Nakonec nastoupila do protialkoholní léčebny, ale když se dostala ven, v pití pokračovala.

„4. prosince do telefonu zněla opile, ale mluvila pozitivně o její nové práci a novém roce. 5. prosince jsem se vypravila do Moničina domu, a když jsem přišla ke dveřím, byly pootevřené, ale to nebylo neobvyklé. Ale když jsem vstoupila a řekla ahoj, Monica se objevila a vypadala opilá. Měla oblečené pyžamo a měla jsem dojem, že se Monica se synem pohádala před tím, než jsem dorazila. Monica měla v ruce láhev se šampaňským, kterou jsme jí sebrali. Odešla nahoru a já a můj vnuk jsme se dívali na televizi. Krátce poté šel vnuk nahoru s balíčkem chipsů pro svou mámu,“ popisuje osudný večer Moničina máma. Poté, co skončil seriál, řekla svému vnukovi, ať se nahoru vrátí a zkontroluje mámu. „Šel nahoru a o pár sekund později jsem ho slyšela křičet a volat babi. Pořád ho slyším, jak křičí,“ dodala. Monicu převezli do nemocnice, ale o týden později zemřela. Podle koronera neměla v úmyslu se zabít. Bylo to pouze volání o pomoc, domnívala se, že tam někdo přijde včas a zakročí. Ovšem pomoc přišla pozdě.

