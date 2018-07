Jakub (†24) jel pomoci kamarádovi, domů už se nevrátil: Na kole narazil do stromu

Jakub (†24) pocházející z Horné Súči poblíž Trenčína jel v noci na kole od kamaráda, kterému pomáhal s pracemi kolem domu. Čerstvý absolvent vysoké školy si nevzal helmu, což se mu stalo osudným. Zatím z neznámých příčin narazil do stromu a náraz nepřežil.

Mladý Jakub se zdržel u kamaráda a až pozdě večer se vracel na kole domů. Tam už však nedojel. Zatím není jasné, co se na cestě přihodilo. Krátce před šestou ráno si jeho máma všimla, že se nevrátil, a tak se ho jeho příbuzní vydali hledat. Jakub ležel kousek od domu. Při cestě domů zřejmě sjel z cesty a narazil do stromu. „Cyklista před přejezdem mírně pravotočivé zatáčky sjel mimo cestu, kde narazil do stromu,“ řekla pro noviny.sk policejní mluvčí Elena Antalová. „Potom spadl, možná měl otřes mozku, ale bez pomoci zemřel,“ uvedl znalec odboru silniční dopravy Milan Holéci.

Na hlavě neměl helmu a náraz do stromu nepřežil. Odborníci si však myslí, že kdyby s ním někdo byl a zavolal pomoc okamžitě, Jakub by mohl žít. Stejně tak kdyby měl helmu. „Upozorňujeme cyklisty, aby dbali na svoji bezpečnost a nosili na hlavě řádně upevněnou helmu,“ dodala Antalová. Příbuzní zavolali pomoc, ale bylo už pozdě. „Po příchodu záchranářů muž nejevil žádné známky života, lékař musel konstatovat smrt,“ řekla pro noviny.sk mluvčí operačního střediska záchranářů Alena Krčová.