Policie odhalila nové detaily vraždy krupiérky Katky (†22): Vraha našli díky pneumatikám!

Katka pracovala v herně jako krupiérka. Dvaadvacetiletá dívka bydlela v slovenském městě Lučenec v bytě se svou babičkou (82), strýčkem Róbertem (58) a sestrou Jankou (36). S přítelem plánovala budoucnost. K tomu však už nikdy nedošlo. Katka byla zrovna na noční směně, když do herny vtrhl Róbert Ďurina. Na ženu vytáhl nefunkční pistol a žádal peníze, aby měl na splátku dluhů. Katka mu vydala z trezoru 7700 eur (200 tisíc Kč).

Noční můra tím však pro Katku neskončila. Róbert měl totiž komplice. „Poslal svoji tehdejší přítelkyni Janu Š., čekající na parkovišti, SMS zprávu v tom smyslu, aby přišla s vozidlem k zadnímu vchodu herny, a to bez jakéhokoliv maskování tváře. Potom, co ji tam přítomná krupiérka poznala, pistolí ji udeřila do hlavy a potom, co upadla na zem, zavázala jí oči,“ uvedla slovenská policie na svém Facebooku. Následně ji hodili do auta a odvezli na odlehlé místo mezi obce Tomášovce a Halič, kde ji bodli do krku a nechali ji tam ležet.

Když se Katka nevracela domů, její rodina o ni měla strach. „Zkoušeli jsme jí volat, ale mobil nebrala. Stále jsme nevěděli, kde může být, ale ani v nejhorším snu bychom si nedokázali představit, že v tom čase ji v práci přepadl ten bezcitný člověk. Od začátku, jak tam začala pracovat, jsem jí říkala, že se mi ta práce nelíbí, že ji může jednou někdo přepadnout a i zabít a Katka mi na to odpověděla, babi, neboj se, jak mě přepadnou, dám jim všechny peníze a nic se mi nestane, a stalo se to nejhorší,“ řekla slovenskému webu Pluska.sk babička Katky.

Katku našel kolemjdoucí, který zavolal policii. „Už z prvního ohledání těla vyplývá, že tato žena byla nejméně dvakrát bodnuta do oblasti krku doposud neznámým bodným nástrojem a k její smrti došlo následkem šoku z vykrvácení při přeříznutí velkých cév krku,“ uvedla slovenská policie na svém Facebooku v rámci seriálu o postupu vyšetřování vražd.

„Mrtvá žena měla zavázané oči černou páskou, zraňující nástroj na místě nálezu těla chyběl. Kdo je tato neznámá žena? Je místo nálezu těla i místem činu? Šlo o popravu?“ kladla si policie první otázky. „Po 28 hodinách od nalezení mrtvoly ženského těla v okrese Lučenec byl odborným zkoumáním určen přesný typ pneumatik neznámého vozidla, které se pohybovalo na místě činu,“ uvedla postup práce policie. Vozidlo je dovedlo až k Róbertu Ďurinovi a jeho přítelkyni. Ďurina byl odsouzený na 24 let do vězení a jeho přítelkyně byla odsouzena na pět let za pomoc při loupeži.