Pes se zakousl chlapci do hlavy (5): Ze sevření čelistí ho vysvobodila jeho máma s tetou

Pětiletý Mackenzie pocházející z anglického města Dukinfield šel po ulici se svou mámou Aston Coombes a tetou, když na cestě potkali psa, kterého měl majitel na vodítku. Chlapcova teta si psa pohladila a skupinka pokračovala dál v cestě. Ovšem poté majitel psa pustil z vodítka a ten napadl bezbranné dítě. Bojový pes držel chlapcovu hlavu sevřenou v čelistech několik sekund! „Pes byl na vodítku a sestra se zeptala, zdali je přátelský, a pohladila ho. Ale poté, když jsme odcházeli, majitel pustil psa z vodíka na hlavní ulici. Pes běžel k nám a skočil na Mackenzieho a srazil ho k zemi,“ popsala děsivý útok matka pro The Sun. Pětileté dítě vysvobodila z čelistí chlapcova máma a teta.

Muž postřelil psa v Děčíně. Tyran zvíře zdědil, ale nechtěl se o něj starat

Mackenzie byl transportován do nemocnice v Manchesteru s hlubokou tržnou ránou u ucha a musel podstoupit plastickou operaci. Chlapec měl velké štěstí, že jeho máma a teta jednaly pohotově a rychle zakročily. Pokud by totiž tak rychle nejednaly, přišel by o ucho. Majitel psa v době útoku z místa utekl. Podle matky chlapce se jednalo o plemeno stafordširského bulteriéra.

VIDEO: Kostřička ve vypelichaném kožíšku. Pejsek byl tak podvyživený, že nešlo poznat, jaké je rasy