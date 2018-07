Čtyři svalovci ubili Adama téměř k smrti: Brutální útok si točili na video!

Bitka, při níž téměř přišel o život vyhazovač Adam, se stala před posilovnou ve městě Levice. Čtveřice mužů tam vyhrožovala přítelkyni Adama, kterého agresoři znali z diskotéky, kde pracuje. „Doma mi to s pláčem vyprávěla a tak jsem tam šel si to s nimi vysvětlit, že proč do toho celého zatahují i ji, která s tím nic nemá. A tehdy mě napadli,“ řekl Adam serveru Pluska.sk. „Zemřeš, kámo! Jsi mrtvý!“, křičeli na něj. „Tehdy mě Dominik chytil za jednu ruku, Juraj za druhou a Adrián mi dal několik úderů do tváře. Ale takových, že jsem měl po nich zakrvácené oko, na které jsem téměř nic neviděl. Potom mě ti dva pustili a Juraj začal to, co následoval nahrávat,“ popsal brutální útok.

Záhadná smrt dívky na výletě s přáteli: Lence (†24) zasadil smrtelnou ránu prý její partner

Po skončení natáčení však bitka pokračovala. „Spadl jsem na zem a vlastně jsem se nedokázal bránit, jelikož jsem měl celé oko krvavé a téměř jsem na něj neviděl, začali mě ještě kopat. Kopali do mne Dominik, Juraj i Adrián. Přestali až potom, když to uviděli moji kamarádi a utíkali mi na pomoc. Tehdy naskákali do aut a odjeli pryč,“ řekl Adam, který se domnívá, že ho napadli kvůli tomu, že nepochází z Levice. Na diskotéce, kde skupinku agresorů několikrát napomenul, pracuje i se svým bratrem, kterému také vyhrožovali. „Dělám tam i s bratrem a tito mladíci tam několikrát dělali problémy, tak jsme je jen slušně upozornili. Nikdy jsme se s nimi však fyzicky nestřetli,“ uvedl.

Adam už podal na útočníky trestní oznámení. „Ve věci začalo probíhat vyšetřování pro trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví. K vyšetřování byl přibraný znalec z odboru zdravotnictví za účelem vypracování znaleckého posudku,“ řekla nitranská krajská policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Bitka v ústeckém Kauflandu: Zloděje tu zaklekli tři muži, ženu vyprovodili fackami

Ovšem to Adamovi zdraví nevrátí. Pěsti útočníků způsobily Adamovi vážné zdravotní problémy. „Šel jsem na pohotovost do Levice, jenže odtamtud mě poslali do nemocnice v Nitre na oční oddělení. Tam mi až po odpuchnutí oka zjistili, že mám odtržený sval na dolní i horní řase, zlomenou lícní kost a mírné posunutí čelisti. Od té doby mi už dvakrát operovali oko, zašívali horní i dolní řasu a čeká mě ještě operace líce, do kterého mi mají vložit kovovou plotýnku. Na to mi ale musí zmizet všechna krev z oka, na kterém mám teď dvojité vidění,“ popsal zdravotní komplikace Adam.

VIDEO: Opilci se bili na Staroměstském náměstí před zraky stovek turistů.