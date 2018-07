Dívku (†5) nacpala matka do pytle na odpadky za to, že se počůrala. Otec pak zahrabal její tělo v parku.

Před soud v USA se znovu dostal případ brutálně zavražděné Alex. Pětiletá dívka byla zavražděna v roce 1989 svou vlastní matkou. Ta bezbrannou dívku nacpala do vzduchotěsného pytle za to, že se počůrala!

Brutální vražda se odehrála v roce 1989 ve státě Kentucky ve Spojených státech amerických. Pětiletá Alex Suleski byla zavražděna vlastní matkou Roxannou. Ta vlastní dceru nacpala do vzduchotěsného pytle, aby ji potrestala za to, že se počůrala. To však nestačilo, když se dívka znovu počůrala ze strachu, zabalila ji do dalšího pytle. Druhý den šla svou dceru zkontrolovat. Alex však už byla mrtvá.

Tělo malé holčičky pak pohřbil v parku její nevlastní otec Thomas. Ten se k jejímu hrobu vrátil o dva roky později a to proto, aby se zbavil ostatků. Vykopal dívčiny ostatky a převezl je do jiného státu. Brutální vražda však nezůstala bez trestu. Alexina starší sestra Nyssa, které bylo tehdy dvanáct let, viděla, jak matka zavraždila její nebohou sestřičku. Když jí bylo šestnáct, odvážila se jít na policii a říct pravdu o smrti své sestry. „Uzavřela pytel, ten pytel pak dala do dalšího odpadkového pytle a ten také zavřela a svázala,“ řekla během slyšení podle The Sun Nyssa.

Manželé byli odsouzeni na doživotí, ovšem oba dva po dvaceti pěti letech podali žádost na podmínečné propuštění. Roxanna nakonec svou žádost stáhla, ale slyšení přesto pokračovalo a soud ji znovu odsoudil na doživotí. Thomas před soudem řekl, že jeho podíl na vraždě byl malý a snažil se jen hloupě zakrýt vraždu jeho manželky. Ovšem ani on neuspěl a soud jeho žádost zamítl.

