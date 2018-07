Vražda osmi novorozenců v porodnici! Policie zadržela zdravotnici

Policie byla povolána do nemocnice v Chesteru poté, co se v nemocnici podle zpráv RCPCH (Royal College of Paediatrics and Child Health) mezi lety 2015 až 2016 zvýšila úmrtnost novorozenců. Zatímco v roce 2013 došlo k úmrtí dvou dětí a v roce 2014 tří, v roce 2015 úmrtnost stoupla až k osmi úmrtí. Policisté v souvislosti se smrtí patnácti novorozenců zadrželi ženu, která v nemocnici pracovala. Vyšetřovatelé zatím neuvedli, zda v nemocnici pracovala jako sestra, doktorka či pečovatelka.

Strážci zákona ji vyšetřují ze smrti osmi novorozenců a z pokusu o vraždu dalších šesti. „Když vyšetřování začalo, soustředili jsme se na smrt patnácti dětí, které se stali mezi červnem 2015 a červnem 2016. Kromě toho vyšetřovatelé také vedli revizi šesti zhroucení bez závažných následků, které se odehráli v té samé době,“ řekl pro DailyMail dektiv Paul Hughes. „V současné době vyšetřujeme smrt sedmnácti dětí a patnácti zhroucení bez závažných následků,“ dodal.

