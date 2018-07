Pákistánský soud udělal rázný krok! Případ Terezy se konečně pohne kupředu

U pondělního soudu bylo pořádně dusno. Předvolaní svědci opět nevypovídali, soudce navíc plánoval případ předat k jinému soudu, protože on sám je zaneprázdněný kvůli nadcházejícím volbám. Nakonec si ale na Terezinu zoufalou žádost případ ponechal.

Za půl roku, který už uběhl od Terezina zadržení, ale proběhlo sotva pár výslechů celníků, kteří drogy u mladé Češky našli. K soudu se ovšem většina z předvolaných ani nedostavila a tentokrát už to překročilo veškeré hranice.

Detaily ze soudní síně: Tereza žadonila u soudce, ten ji tvrdě utnul

Podle Lahore News jiný soud podal na svědky z řad celníků soudní příkaz k jejich předvedení, aby se již dále jednání nemohli vyhýbat. Tereza se proto může patrně radovat - vypadá to, že se soud konečně pohne dál.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru.

Pašeračka Tereza se u soudu rozplakala: Už nemůžu dále čekat, vzkázala

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené pákistánskými úřady v lednu.