Detaily ze soudní síně: Tereza žadonila u soudce, ten ji tvrdě utnul

Další jednání v Láhauru tentokrát sice proběhlo, nic se při něm ale nestalo. Soudce kvůli vytížení z nadcházejících voleb plánoval případ předat jinému soudci, což značně rozhodilo Terezu i jejího právního zástupce.

"Obžalovaná vám zcela důvěřuje, navíc máte úplný přehled o faktech případu. Měl byste ve věci dál předsedat soudu," žádal za Terezu její obhájce. Soudce nakonec žádost přijal. "Děkuji vám za vaši neutuchající důvěru, nicméně tento případ bude rozhodován na základě faktů, nikoliv emocí," odvětil soudce tvrdě a případ odročil na 10. července.

Pašeračka Tereza se u soudu rozplakala: Už nemůžu dále čekat, vzkázala

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky, kterou pákistánské úřady zadržely se zásilkou heroinu.