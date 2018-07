Holčičku (†3) zabil výbuch nafukovací atrakce: Matka křičela a plakala o pomoc

K tragédii došlo v neděli krátce před polednem. Malá Ava byla na pláži v Gorlestonu se svou 25letou maminkou Chloe. Podle svědků nafukovací atrakce explodovala nejspíš kvůli velmi horkému počasí. Holčička byla v osudnou chvíli na trampolíně sama a výbuch ji vymrštil přibližně 6 metrů do vzduchu. Holčičku zabil skákací hrad. Explodoval a vymrštil ji 6 metrů do vzduchu

"Když byla ta holčička ve vzduchu, nikdo sice nemohl nic udělat, ale lidé i přesto hned vyskočili, aby se ji pokusili chytit. Byl to instinkt," popsala svědkyně. "Vystřelilo ji to do vzduchu - snad přes 20 stop (6 metrů) a pak přistála v písku. Matka s křikem přiběhla a plakala o pomoc," dodal další očitý svědek. Dívenku začal ihned resuscitovat plavčík a poté byla převezena do nemocnice. Zraněním ale bohužel podlehla.

Rodina po tragédii prostřednictvím policie vydala prohlášení. "Nebyla to jen obyčejná malá holčička, v každém, koho potkala, zanechala trvalý dojem. Každý, kdo ji potkal, na ni nemohl zapomenout. Její nakažlivý smích a úsměv by mohly rozzářit i ty nejtemnější místnosti. Byla to holčička, která milovala život," uvedla truchlící rodina.

Policisté část pláže, kde k incidentu došlo, uzavřeli a vyšetřují, proč k neštěstí došlo. Na pláži se v osudný okamžik pohybovalo velké množství lidí, kteří si užívali teplého počasí, které v Británii v posledních dnech panuje.