Záhadná smrt dívky na výletě s přáteli: Lence (†24) zasadil smrtelnou ránu prý její partner

Lenka Ch. (†24) zemřela tragickou smrtí na chatě poté, co se mezi přáteli rozpoutala rvačka. Mladou dívku zřejmě zabila rána, kterou ji měl zasadit její přítel. Celé město ležící poblíž Zvolene na Slovensku je ze smrti usměvavé dívky v šoku.

Lenka Ch. se vypravila na chatu se svým přítel Jarom a dalšími přáteli. Na výlet se svým milým a skupinou přátel se velmi těšila, ovšem pobyt na chalupě skončil tragicky. Policie vyšetřuje právě jejího přítele Jara z toho, že krásné Lence zasadil smrtelnou ránu. Na chatě měla vypuknout rvačka mezi Jarem a jeho kamarádem a Lenka se do ní měla zaplést.

Tragická smrt dívky šokovala celou vesnici. „Víte, na takové akci, kde jsou mladí lidé, se vždy může stát leccos. Říká se, že nikdo ji po tom úderu neuměl poskytnout okamžitou první pomoc. Kdo ví, zda nebyli všichni pod vlivem alkoholu, neboť to bylo před třetí v noci na chatě. Muselo to opravdu takhle tragicky dopadnout? Snad to policie spravedlivě vyřeší,“ řekl Pluska.sk pán z obce Pliešovca, kde Lenka žila.

Policie ze smrti dívky obvinila Jara, ovšem případ se stále vyšetřuje. „Nebudeme se k ničemu vzhledem k citlivosti vyjadřovat. I na základě požadavků rodiny nebohé,“ řekla krajská policejní mluvčí Mária Faltániová. Rodina Lenky a Jara k sobě měla kdysi blízko, ovšem tragická smrt dívky je rozdělila. Lenka byla pohřbena na hřbitově nad rodnou vsí.

