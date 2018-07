Škola? Nechci! Rekordmanka z Liberce zameškala 370 hodin

„Nezodpovědní rodiče výrazným způsobem ohrozili její rozumový a mravní vývoj,“ uvedl mluvčí Vojtěch Robovský na stránkách Policie ČR.

Pokud selhává výchova rodičů, musí nastoupit sociální úřad nebo policie. S rodiči dívky bylo zahájeno trestní řízení za ohrožování výchovy dítěte. Za to jim může hrozit odnětí svobody až na dva roky.

Učitel z Chomutovska sváděl školačky: Za sex s dívkou (13) nesmí 3 roky učit

Na Liberecku to ovšem není ojedinělý případ. Podobný se stal v loňském roce. Okresní soud třiatřicetiletou matku odsoudil za přečin ohrožování výchovy dítěte. Její dcera přesto do školy chodit nezačala, od poloviny prosince 2017 do současnosti zameškala dalších bezmála 140 hodin bez omluvy.

Rekordní záškoláci jsou i mezi chlapci. Jeden takový dokázal od února do března bez omluvy zameškat téměř 110 hodin. I v tomto případě bude potrestána jeho jednačtyřicetiletá matka.