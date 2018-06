Hon na pumu pokračuje! Do akce byli povoláni specialisté

V okolí Zvole se stále potuluje puma, která ve čtvrtek utekla z místního zooparku. Doposud se její odchyt nezdařil a hrozí riziko, že zvíře bude již vyhladovělé a mohlo by zaútočit. K odchytu byla povolána do akce specializovaná odchytová služba z Karlových Varů.

Jsou to dva dny, kdy z ilegální zoo ve Zvoli u Prahy utekl samec pumy. V noci se jej snažili odchytit, ovšem bezvýsledně. Zvíře je stále na svobodě a potuluje se v místních lesích. Naštěstí samec doposud neublížil, přestože se s ním střetlo již mnoho lidí.

Ovšem nelze brát věci na lehkou váhu. Vzhledem k situaci, že zvíře je ve volné přírodě již druhým dnem bez jídla, jelikož podle informací si neumí potravu ulovit samo, hrozí zde nebezpečí, že by mohlo napadnout někoho z obyvatel. Až bude hlad velký, člověk se stává snadnou kořistí. Puma zaútočila na cyklisty: Jednomu držela hlavu v tlamě, druhého dohnala a roztrhala

„Dnes v podvečer dorazí do Zvole specializovaná odchytová služba z Karlových Varů, kterou kontaktoval majitel ZOO. Bude mu vydáno povolení k činnosti na katastru obce a poskytneme mu jakoukoli součinnost, které jsme schopni,“ říká starosta obce Miroslav Stoklasa.

Specialisté by měli být vybaveni zařízeními umožňující noční vidění a puškami, jejich střely obsahují narkotizační látku. Pumu do paneláku, lvíče na gauč. Vyzkoušeli jsme, jak snadno koupíte šelmu přes internet

„Žádáme všechny občany, aby se zdrželi jakýchkoli pokusů přilákat pumu a pokusit se jí zneškodnit. Situace není pro podobné pokusy vhodná,“ varuje starosta.

Také dodává, aby se obyvatelé nepohybovali po lesích, čímž by mohli pumu vyplašit. Mohla by totiž utéct mnohem dál, než se předpokládá její výskyt, což by vedlo ke značným komplikacím v jejím odchycení.