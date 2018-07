Záhadná smrt krásné Lenky (†24): Zabila ji rána od přítele?

Ještě strašnější na smrti sympatické blondýnky je, že policie obvinila z její smrti podle informací webu pluska.sk právě jejího přítele Jara. Neštěstí se mělo stát v noci, když na chatě byli kromě zamilovaného páru ještě další přátelé.

Zničehonic se měla strhnout bitka mezi Jarem a jeho kamarádem. Lenka se na násilí nejspíš nemohla dívat a snažila se mladíky od sebe odtrhnout. Zapletla se do rvačky a to se jí bohužel stalo osudným. Utržila fatální ránu na hlavě. Záhadná smrt Lenky (†24) na mejdanu na chatě: Zemřela s dírou v hlavě

Koluje i verze, že měl Jaro udeřit pěstí Lenku do hlavy, která pak následně upadla do bezvědomí. Podle jiné verze Lenku mladíci během bitky udeřili a ona po nešťastném pádu ztratila vědomí poté, co se udeřila do hlavy. Vše jsou však jen teorie.