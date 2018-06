Puma běhá kolem Zvole už dva dny: Co se stane, až vyhladoví? Lovit neumí, říká její chovatel

„Bohužel zvíře stále nemáme. Několikrát jsme ji zahlédli na vlastní oči poté, co jsme prověřovali tipy od obyvatel, které se k nám scházejí. Zvíře je stále v okolí Zvole, ale přesnou polohu prozrazovat nebudu,“ řekl Blesk.cz Filip Valášek ze zooparku.

„Viděli jsme ji dneska v brzkých ranních hodinách. Zvíře se snaží přiblížit zpátky domů. Bohužel vždycky potká nějakého psa či jiné zvíře, které ji vyplaší,“ popsal uplynulou noc.

Na otázku, zda už je zvíře vyhladovělé a mohlo by si chtít brzy začít hledat potravu, odpověděl, že díky vysoké míře stresu nemá zvíře na potravu ani pomyšlení. „Několikrát se jistě napila, protože jsme ji spatřili v okolí vodního zdroje. Ale to zvíře nikdy v přírodě nelovilo a lovit neumí, protože se o potravu za celý svůj život nemuselo starat,“ říká Valášek s tím, že by lidé z útoku strach mít neměli. Co se však stane, pokud bude hlad větší než stres, které zvíře nyní ovládá, nedokáže odhadnout nikdo.

Ze zoo u Prahy utekla puma! Noční odchyt se nezdařil, šelma chodí po okolí

Ze zooparku utekla puma také loni v červenci. Podle ředitele zooparku Tomáše Machače poškodil tehdy neznámý pachatel v noci klec, ve které se puma nacházela.

Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy stojí stavby a kotce v zooparku nelegálně, chovatel ale má povolení k chovu zvířat. Stavební úřad loni Machačovi nařídil stavby odstranit, což neučinil. "Stavební úřad si pohrával s myšlenkou, že prodlouží lhůtu na odstranění o dva roky. Něčím to podmínkoval, chovatel nic z toho nesplnil. Na základě stížnosti na krajský úřad byl stavební úřad napomenut, že jedná nesprávně a že má přejít k odstranění těch staveb, že by zoo zanikla. Bohužel nic z toho se nestalo," řekl starosta.

Veterináři ČTK sdělili, že možná budou řešit, zda nejde o týrání zvířat. "Pokud nás k tomu vyzve obec s rozšířenou působností, což jsou v tomto případu Černošice, tak uděláme posudek k útěku pumy, zda nedošlo k provinění ve vztahu na ochranu zvířat proti týrání, protože zvířata musí být zabezpečena proti útěku," řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.