Záhadná smrt Lenky (†24) na mejdanu na chatě: Zemřela s dírou v hlavě

Když krásná blondýnka s přáteli a přítelem Jarkem odjížděla na víkend, nikdo nemohl tušit, v jakou tragédii se obyčejný večírek zvrtne. Stalo se to minulou sobotu pět minut před třetí hodinou ranní, kdy tísňová linka přijala volání o pomoc. Krásná blondýnka měla rozbitou hlavu, byla v bezvědomí a krvácela do mozku.

Nad tím, co se odehrálo minulý víkend na chatě, zůstává viset otazník. „Mohu potvrdit, že jsme na základě výzvy z linky 155, kterou jsme dostali ve 02.55 hod., vyslali záchranáře k ženě s poruchou vědomí. Záchranáři ji oživovali a transportovali do nemocnice v Banské Bystrici,“ uvedla pro Nový Čas mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Alena Krčová. Přes veškerou snahu lékařů ale křehká dívka v nemocnici svým zraněním podlehla.

Případem se okamžitě začala zabývat policie. Existuje několik verzí, co se mohlo na chatě odehrát, že to skončilo smrtí mladé ženy. Lenka se mohla dostat do potyčky, ve hře je také nešťastná nehoda, při které mohla spadnout a uhodit se do hlavy, nebo ji mohl někdo strčit, či udeřit.

„Nevíme nic bližšího. Jen to, že tam byla záchranka a odvezli ji do nemocnice. Po vsi se říká, že dostala ránu do hlavy. Policie prý zadržela jejího přítele. Jestli je ale viníkem, je otázka. Je to tragédie. Byla to milá a usměvavá holčina. Toto si nezasloužila. Je to neštěstí pro celou rodinu,“ řekla pro slovenský Nový Čas Helena z Pliešovic.

Rodina, blízcí a přátelé se naposledy s Lenkou rozloučili tento čtvrtek na místním hřbitově. Její hrob je zasypán množstvím květů a „zdobí“ jej bílý kříž.