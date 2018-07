Lékař-šarlatán Jan Šula: Předepsal dívce (15) se zánětem střev vitaminy a homeopatika za tisíce

Video Milenec, sítko do záchodu i rozvod, to měli doporučovat v centru Aktip. Pacienti promluvili - česká televize 360p REKLAMA

Blesk odhaluje stopy šarlatánů s titulem MUDr. v Česku, kteří jsou zřejmě bez svědomí, páteře a zproneveřují se i Hippokratově přísaze. Doktor Jan Šula tvrdí, že umí uzdravit širokou škálu nemocí – rakovinu, roztroušenou sklerózu i autismus. Před šesti lety se na něj obrátili i rodiče dívky (jméno redakce zná), která trpí autoimunitním zánětem střeva. Za záhadné injekce, konzultace, vyšetření pomocí pochybných přístrojů, o nichž tvrdil, že jsou lékařské, uhradila rodina i s pomocí sbírky 700 tisíc korun. Pak pacientce doktor Šula předepsal i celou sadu »léků«.

Oslovili jsme MUDr. Jana Strojila, Ph.D., z Ústavu farmakologie LF UP Olomouc, aby předepsanou »léčbu« zhodnotil. „Uvedená sada potravinových doplňků nemá ani jednotlivě, ani jako kombinace žádné relevantní důkazy pro to, že by mohla být účinná u idiopatických střevních zánětů,“ říká doktor Strojil. Připouští pouze, že v případě probiotik, tedy přátelských bakterií působících ve střevě, existují omezená data pro jejich schopnost zlepšit klinický stav u některých pacientů s ulcerózní kolitidou, jíž dívka trpí. 700 000 Kč za »léčbu« dítěte! Tak si vydělává šarlatán s titulem MUDr. Jan Šula!

„Nicméně s ohledem na účtované ceny ani zde nelze považovat »léčbu « za etickou,“ myslí si doktor Strojil. „Suplementace vitaminů, minerálních látek a stopových prvků má u pacientů smysl pouze cíleně, plošné podávání mnohočetných kombinací může naopak být škodlivé,“ varuje navíc lékař.

Podle doktora Jana Strojila o lecčem vypovídá i to, že řada účtovaných přípravků již není dnes na trhu dostupná, případně se vůbec nedají dohledat. „Ač by některé z uvedených doplňků mohly u vybraných pacientů být akceptovatelným doplňkem aktivní léčby, tato kombinace vzbuzující dojem komplexní a účinné léčby je jednoznačně zneužívání zcela pochopitelné touhy chronicky nemocných pacientů udělat aktivně něco pro své zdraví,“ doplňuje Jan Strojil.

České lékařské komoře došla se šarlatánem doktorem Janem Šulou trpělivost a před několika dny na něj podala trestní oznámení pro podezření z podvodu. Šarlatán s titulem MUDr.: Lékař Šula si účtoval 666 tisíc za nepovolené léky! Komentáře 10 Fotografie 16

Pacientům vykládá Jan Šula pohádky o tom, že faramaceutické firmy brání registraci jeho »zázračného léku«, aby nepřišly o kšefty. Cílí na ty nejzranitelnější, vážně nemocné a jejich blízké. V médiích vystupoval dříve velmi rád, ale když vyšly najevo jeho pochybné praktiky, odmlčel se. Prostor pro vysvětlení svých postupů v Blesku odmítl. Neobjasnil ani, zda vůbec existuje »slavný« Institute for biomodulation medicine, který podle adres sídlí ve Švýcarsku jednou v kině, jindy ve firmě na mražené potraviny.

Jsou zahraniční, tedy »lepší«

V naprosté většině jde o potravinové doplňky, které se ale neprodávaly v Česku. Zřejmě proto, aby doktor Šula podpořil iluzi, že předepisuje speciální zahraniční léky. V jednom případě jde o lék vyráběný na Filipínách, v Česku neregistrovaný. I údajný lék je ale jen kombinace železa a vitaminu B, kterou lze pochopitelně najít i mezi léky registrovanými, a dokonce volně prodejnými u nás. Některé prostředky ze seznamu už se nejspíš úplně přestaly vyrábět a nelze zjistit, o co vlastně šlo. Důležité je zdůraznit, že u potravních doplňků nikdo nezjišťuje jejich výrobci uváděné účinky, mají jen atest, že nejsou zdraví škodlivé! Stížnosti na šarlatány se vršily čtyři roky. Proč jim kšefty nikdo nezarazil?

Když se rozklíčují vědecky znějící zkratky

CLP – nelze dohledat

Probiotik Pur – doplněk stravy, probiotika vyráběná v Německu

Nux Vomica Homaccord – homeopatikum

Renavit – bylinná směs s kolostrem

Redoxysterol – nelze dohledat

Contr-Stress – nelze dohledat

Redoxinal – nelze dohledat

Vigoral – doplněk stravy, bylinné přípravky, již se v Česku neprodávají

Mega + – nelze dohledat

Lactoferin – doplněk stravy s proteinem lactoferin

Hepalin – doplněk stravy, extrakt z pelyňku lékařského, užívá se zejména ve veterinární medicíně

Pro Vector – doplněk stravy, již se v Česku neprodává

Immunolac – doplněk stravy, kolostrum

OS-H1 – doplněk stravy, bylinný extrakt obohacený o »magické « tachyony

Fortifer – filipínský lék, kombinace železa, vitaminu B, v Česku není u SÚKL registrovaný

Bioflorin – doplněk stravy pro obnovu střevní mikroflóry

OS-H28 – doplněk stravy, bylinný extrakt obohacený o »magické« tachyony

Symbiolact A – doplněk stravy, koncentrované šťávy ze švestek a fíků, rozpustné vlákniny

L-Glutathion – doplněk stravy, měl by podporovat imunitu

Intest Aid – doplněk stravy, již se neprodává

Herbazin – doplněk stravy, již se neprodává

