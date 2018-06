700 000 Kč za »léčbu« dítěte! Tak si vydělává šarlatán s titulem MUDr. Jan Šula!

Vážná choroba umí člověka srazit na kolena. Ještě horší to je, když zasáhne dítě. Rodiče dívky (15) z Plzeňska uvěřili šarlatánovi MUDr. Ianu Sullovi (58) alias Janu Šulovi. Za údajné léky mu dali 700 tisíc korun!

Blesk rozkrývá machinace šarlatánů, často s titulem MUDr., kteří slibují uzdravení z neléčitelných nemocí. Místo toho ale nešťastným lidem jen »vyluxují« účet.

Mladá pacientka (jméno redakce zná) trpěla velkými obtížemi kvůli onemocnění střev. Bohužel v nemocnici tehdy neprojevili lékaři příliš mnoho pochopení a informacemi o možném dalším průběhu nemoci dívku ještě více vyděsili. V té době se zoufalí rodiče dozvěděli o »zázračné biomodulační léčbě« MUDr. Šuly. „Ten přístup doktora Šuly byl úplně jiný. Mluvil optimisticky o tom, že ji uzdraví, vlil do ní naději,“ vzpomíná maminka. Naděje ale nebyla zadarmo, celkem zaplatili závratných 700 tisíc korun.

Například údajné klinice Institute for Biomodulation Medicine ve Švýcarsku uhradili 15 100 eur, tedy téměř 400 tisíc korun! Část peněz šla i od nadace, která rodině pomáhala. Žádné takové lékařské zařízení ale nejspíš vůbec neexistuje. Na tehdy udané švýcarské adrese ve městě Zug v té době sídlilo kino.

Co jí píchal?

Rodiče poctivě vozili dceru na injekce. Co v nich bylo, se ale nikdy nedozvěděli. Zároveň doktor Šula fakturoval třeba »vyšetření« na přístroji eLybra, což je hadice plná krystalů, která by se měla magickým způsobem napojovat na podvědomí klienta. Rodině ji ale prezentoval jako skutečné lékařské vyšetření…

Laboratoř v penzionu?

Krevní vyšetření měla provádět firma Smarte Brand Laboratories. Ta sice skutečně existovala a existuje dodnes, pouze se přejmenovala na Zdraví bez limitů. Nešlo však o žádnou laboratoř, ale o společnost z malého města na Moravě provozující penzion s možností wellness procedur.

Rodiče doktor-podvodník Šula naštěstí neodradil od léčení dcery v nemocnici. Dokonce je v tom podporoval. Proč? Chtěl si zajistit dobré výsledky a mít jistotu, že se k němu vrátí a znovu »přisypou« něco zlaťáků?

„Věřili jsme, že injekce pomůžou. Pro své dítě uděláte cokoliv. Dneska si ale říkám, že šlo jen o placebo (neúčinné látky – pozn. red.),“ říká maminka.

Tajemný institut z kina a mrazírny

Na švýcarské adrese, která byla v roce 2012 na fakturách u údajného lékařského zařízení Institute for Biomodulation Medicine, bylo v té době kino. Na adrese, kde institut »sídlí« dnes, je společnost pro výrobu mražených potravin. Nápis Institute for Biomodulation Medicine je tam pouze na poštovní schránce. Zdá se tak, že slavný institut existuje jen na papíře, aby mohl inkasovat peníze. Dohledat ho lze ve švýcarském obchodním rejstříku. Prezidentem je jakýsi Petr Nosek, který za institut vystavuje faktury. Někdy se podepisuje jako Peter Nosek. Mělo by jít o člověka s německým občanstvím, ale s vazbami na Česko.

Injekce bez povolení úřadů?

Všechna léčiva podávaná v České republice pacientům musí být registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ať už se polykají, mažou na kůži, užívají injekčně nebo i jinak. Co přesně píchá lidem doktor Jan Šula, ale nikdo neví. Zoufalým, často i vážně nemocným lidem vykládá »pohádku« o tom, že farmaceutické firmy brání registraci »jeho speciálního léku«, protože nechtějí, aby se lidé uzdravovali.

Vyšetření eLybrou? Jako jít ke kartářce!

Přístroj eLybra může na první pohled vypadat jako skutečná zdravotnická technika. Jeho součástí jsou nejrůznější dráty a připojuje se k počítači. Ve skutečnosti ale eLybra žádnou fyzikální veličinu neměří. Měla by prostřednictvím tzv. biorezonance komunikovat »s energetickým polem člověka«. „Měření na přístroji eLybra lze srovnat s konzultací u kartářky,“ říká MUDr. Jaromír Šrámek z klubu skeptiků Sisyfos. Doktor Šula ale svým pacientům prezentuje eLybru jako skutečné lékařské vyšetření!

Na podnět komory ho vyšetřuje policie

Česká lékařská komora podala na doktora Šulu trestní oznámení pro podvod. Pozdě, ale přece… Své zázračné injekce, které by měly léčit všechno od autismu přes roztroušenou sklerózu po rakovinu, předepisuje v Česku už nejméně sedm let. Mechanismus tajemné »biomodulace« neobjasnil. Bohužel cílí na ty nejzranitelnější, na těžce nemocné, umírající či jejich rodiče. Na lidi v zoufalé situaci, kteří se chytají každé i sebenepatrné naděje.

Doktor Šula mlčí… Blesku slíbil rozhovor, pak couvl

Redaktoři deníku Blesk doktora Jana Šulu několikrát kontaktovali. Nejprve rozhovor tváří v tvář přislíbil, pak stále měnil termín a nakonec prohlásil, že články o něm jsou „tendenční“. Prostor pro to, aby pochybnosti a obvinění vyvrátil, ale odmítl.

