Ze zoo u Prahy utekla puma! Noční odchyt se nezdařil, šelma chodí po okolí

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy ve čtvrtek utekla puma. Jedná se o dospělého samce. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa. Šelmu v noci zahlédli u obce Březová-Oleško, odchyt se ale nepovedl. Samec je plachý a není agresivní, lidé by se k němu ale rozhodně neměli přibližovat. Puma ze zooparku utekla také loni v červenci.

Samec byl viděn naposledy ve dvě ráno u zhruba dva kilometry vzdálené obce Březová-Oleško. „Jsem zrovna na místě, s panem chovatelem projednáváme náš společný zájem o odchycení té pumy a její dostání zpět do klece. Podle jeho informací byla ta puma někdy ve dvě hodiny ráno viděna poblíž Březové-Oleška, ale nepodařilo se ji odchytit,“ řekl Radiožurnálu starosta Miroslav Stoklasa. Pumu, která utekla z výběhu, viděli u školky. Našli ji na zahradě rodinného domu

Puma ze zooparku utekla ve čtvrtek při krmení. „Byla hodina po poledni, když jsem se to dověděl. Jel jsem okamžitě do zooparku a zaměstnanec, který tam zrovna byl, mi přiznal, že mu puma utekla při krmení,“ popsal ve čtvrtek Blesku starosta. „Zeptal jsem se, jestli si myslí, že je normální, aby tady běhaly pumy po ulicích a jestli zavolali odchytovou službu. Odpověděl, že mu to také normální nepřijde a že žádnou odchytovou službu nevolali, protože oni jsou odchytová služba. Teď běhají po lese,“ dodal starosta.

To potvrdil i zaměstnanec zooparku. „Stala se moje chyba, že při krmení… Udělal jsem chybu a to zvíře se dostalo ven,“ řekl spolumajitel Filip Valášek FTV Prima.

Starosta na internetové stránky obce umístil okamžitě varování, aby občané nevycházeli z domů na ulici. Do Zvole vyjely policejní hlídky a pročesávají vesnici. „Puma by neměla být agresivní, ale přesto jsme varovali mateřskou i základní školu. Kdo by šelmu viděl, ať zavolá na linku 158,“ vyzvala policejní mluvčí Michaela Nováková. Lidé by se ke zvířeti v žádném případě neměli přibližovat.

"Jedná se o dospělého samce, který je bázlivý a nevyhledává kontakt s lidmi. Váží přibližně 55 kg. Ve volné přírodě se nikdy nepohyboval a neumí si obstarat potravu. Je zvyklý na lidská obydlí, takže se bude k domům pravděpodobně přibližovat," informovala obec na svých webových stránkách.

Ze zooparku utekla puma také loni v červenci. Podle ředitele zooparku Tomáše Machače poškodil tehdy neznámý pachatel v noci klec, ve které se puma nacházela. Podle Stoklasy stojí stavby a kotce v zooparku nelegálně, chovatel ale má povolení k chovu zvířat. Stavební úřad loni Machačovi nařídil stavby odstranit, což neučinil.

„Stavební úřad si pohrával s myšlenkou, že prodlouží lhůtu na odstranění o dva roky. Něčím to podmínkoval, chovatel nic z toho nesplnil. Na základě stížnosti na krajský úřad byl stavební úřad napomenut, že jedná nesprávně a že má přejít k odstranění těch staveb, že by zoo zanikla. Bohužel nic z toho se nestalo,“ řekl starosta. Zookoutek hrůzy u Třebíče: Kam zmizel krokodýl nebo vlci? Úřady neví

K přežití pumy ve volné přírodě je podstatné, aby uměla lovit. Jestliže má schopnost lovu potravy, neměl by pro ni být problém přežít, protože lokalita, ve které se nyní pohybuje, je podobná přírodě Severní Ameriky. Potravou by pro ni mohli být zajíci nebo i srny.

Veterináři ČTK sdělili, že možná budou řešit, zda nejde o týrání zvířat. „Pokud nás k tomu vyzve obec s rozšířenou působností, což jsou v tomto případu Černošice, tak uděláme posudek k útěku pumy, zda nedošlo k provinění ve vztahu na ochranu zvířat proti týrání, protože zvířata musí být zabezpečena proti útěku,“ řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.

Video: Loňské záběry ze zooparku ve Zvoli, když uteklo mládě pumy.