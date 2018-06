Motorkář Jozef (†52) si před svatbou zaplatil jízdu smrti: Svodidla mu prorazila plíci

I přesto, že záchranka byla na místě okamžitě, Jozefovi už nebylo pomoci. Při nárazu si propíchl plíci a během převozu zemřel. Jeho snoubenka, se kterou se měl zanedlouho oženit, zůstala navždy bez své lásky. Obrovský žal, který prožívá Jozefova rodina, se nedá popsat slovy. Pro snoubenku Lenku (39) byl vším na světě.

Jozef měl z prvního manželství dvě děti a spolu vychovávali i tři děti z předešlého vztahu Lenky. „Žili jsme spolu dva roky. Plánovali jsme budoucnost, řekl mi, že se vezmeme na moji čtyřicítku,“ řekla Lenka skrze pláč Novému Času. Namísto společné veselky nyní musí vystrojit Jozefovi pohřeb. Její partner miloval motorky a Lenka chodila jezdit s ním. Policista Dominik (†23) se zabil na motorce: Přítelkyně čeká dvojčata

V osudné pondělí si zaplatil dráhu, kde stojí půlhodina volné jízdy v přepočtu 500 korun. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde mohla stát tragédie. „Zaplatil si dráhu na Slovakia Ringu. Já jsem u toho nebyla, ale to, co mi řekli, bylo, že jel velmi pomalu a najednou ho to tahalo ke svodidlům. Narazil do nich a už se nepostavil,“ pokračuje Lenka.

Co se ve skutečnosti stalo, se mluví těžko i samotnému manažerovi. „Vím, že jich tam ten den jezdilo víc. Agentura si objednala dráhu a motorkáři jeli přes ni. Ten den byl zvláštní, protože vícero motorkářů nám popadalo. Co se týká smrtelného zranění, tak ten muž jel v nejpomalejší zatáčce, která na okruhu je. Tam musí jet každý do dvojky,“ řekl Peter Pecze ze Slovakia Ringu.

Lenka si však myslí, že kdyby byla svodidla, do kterých její milovaný narazil, zabezpečená, tak mohl havárii přežít. „Tam nic není, žádná zábrana. To je jediné místo, kde nejsou žádné zátarasy,“ smutní žena, která se o smutnou zprávu podělila i na Facebooku Slovakia Ringu. Pecze informaci, že na svodidlech nejsou zábrany, potvrdil.

„Je to však jen proto, že je to nejpomalejší zatáčka. Tam nikdo rychle nedokáže jet, takže tam zábrany nejsou potřeba. Je nám nesmírně líto toho, co se stalo. My jsme okamžitě zajistili záchranku a dělali všechno, abychom poskytli maximální pomoc. Toto je naše druhé úmrtí za devět let, co fungujeme. V této zatáčce úplně první,“ dodal Pecze. Srdcervoucí pohřeb Adama (†14), který zemřel při tělocviku: Příčina smrti odhalena

Jozef byl podle své nastávající vynikající motorkář. 20 let jezdil bez nehody. „Muselo se mu udělat zle, nebo měl technický problém, jinak nevím. Vím však, že to byl ten nejúžasnější člověk na světě. Vždy byl nápomocný, ochotný a zodpovědný. Bude nám všem nesmírně chybět,“ uzavírá Lenka se slzami v očích. „Policie tento případ nevyšetřuje,“ dodala trnavská krajská policejní mluvčí Mária Linkešová.

