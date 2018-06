V mraženém kuřeti našla lidský prst! Zaměstnanec masokombinátu jich při směně prý ztratil několik

Nechutné překvapení čekalo na ženu z Běloruska, která si v obchodě koupila balíček s mraženým kuřetem. Poté, co ho doma otevřela, mezi kousky na ni vykoukl kus lidského prstu!

Žena z Běloruska si v obchodě koupila balíček mraženého kuřecího. Poté, co došla domů, ho chtěla nechat rozmrazit. Ovšem poté, co balíček rozbalila, nevěřila svým očím. Mezi kousky kuřecího masa ležel kus lidského prstu!

Skoro jako hovězí: Muž si amputovanou nohu připravil k večeři a pozval i své kamarády

Žena to okamžitě nahlásila policii, která začala pátrat potom, jak se tam kus lidské končetiny dostal. Pátrání strážce zákona zavedlo až do samotného masokombinátu. Podle informací The Sun prst patří jeho zaměstnanci. Ten měl ztratit během práce prstů několik, tudíž je pravděpodobné, že v oběhu jsou další balíčky kuřecího s kousky lidských prstů.

VIDEO: Zuzana (†38) umřela na zlomený prst, lékař dostal podmínku