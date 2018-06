Tragédie v lomu Barbora: Dva ztracené potápěče našli mrtvé!

"V současnosti se těla vyprošťují a budou se dostávat ke břehu, je přítomen soudní znalec, který zaznamená hodnotu všech přístrojů," řekl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Skupina se vydala potápět ve vodní nádrži v úterý. Policii zavolali její členové poté, co se ze čtyř mužů z vody vynořili pouze dva. Na místo vyrazili policejní potápěči, kteří později povolali specialisty z Brna. Ti se speciálními přístroji hledali pohřešované do úterních večerních hodin a znovu ve středu od rána. Mrtvý muž ve Vltavě! Je to keškař Honza (†28), potvrdila policie

Podle televize Nova šlo o výcvik profesionálních hasičů Severočeských dolů. "V rámci speciálního potápěčského výcviku jednotky profesionálních hasičů Severočeských dolů došlo k mimořádné události, která se udála mimo naše báňské provozy. Do skončení šetření Policií České republiky se nebudeme k této záležitosti blíže vyjadřovat," řekl v úterý Nově mluvčí Severočeských dolů Bílina Lukáš Kopecký.